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ЕС решил дать деньги Венгрии ради снятия вето с 18 млрд евро для Украины - Politico

ЕС решил дать деньги Венгрии ради снятия вето с 18 млрд евро для Украины - Politico

Киев • УНН

 • 767448 просмотра

КИЕВ. 13 декабря. УНН. Венгрия в понедельник вечером добилась от стран ЕС снижения суммы, которая попадает под замораживание финансирования Будапешта, в обмен на снятие вето по ключевым вопросам, включая пакет помощи Украине на 18 миллиардов евро, сообщает Politico, пишет УНН.

Детали

Венгрия, как отмечает издание, была на пороге потери 7,5 миллиардов евро в виде выплат ЕС из-за опасений, что деньги могут способствовать коррупции в стране. В знак протеста Будапешт заблокировал как пакет помощи ЕС для Украины в размере 18 миллиардов евро, так и минимальную глобальную ставку корпоративного налога.

"Но в понедельник страны ЕС согласились снизить приостановку (финансирования - ред.) до 6,3 млрд евро", - отмечает издание.

Они также, как сообщается, одобрили план расходов Венгрии на ее фонды восстановления после пандемии - 5,8 млрд евро в виде грантов, которые аналогичным образом удерживались в течение полутора лет из-за опасений отступления от демократии. Однако страны поставили условия такому одобрению, заявив, что Будапешт должен завершить 27 реформ по борьбе с коррупцией и независимости судебной системы, прежде чем получит свои деньги, пишет издание.

"Результат равнозначен победе премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который провел месяцы, играя в азартные игры, что он может использовать право вето, чтобы выбить из Брюсселя средства ЕС. В его пользу работали два фактора: система ЕС, которая требует единогласия по многим важным решениям, и сильное желание ЕС сохранить единый фасад ЕС, когда поблизости бушует война", - говорится в статье.

Тем не менее, отмечает издание, это решение по-прежнему означает, что Венгрия может потерять миллиарды ожидаемых средств в то время, когда ее экономика нестабильна. И нет никаких гарантий, что она сможет выполнить свое обещание принять 27 реформ в сфере верховенства закона, необходимых для разблокирования денег на восстановление после пандемии и размораживания финансирования из регулярных фондов ЕС. Страна уже изо всех сил пыталась удовлетворить чиновников ЕС, оценивающих ее прогресс.

Для ЕС сделка, указывает издание, принесет некоторое облегчение на украинском фронте. Ведь, по сообщению, прошли недели с тех пор, как Европейская комиссия впервые пообещала выделить Киеву 18 миллиардов евро для покрытия дефицита бюджета в 2023 году, и разочарование по поводу задержек росло.

"Теперь, после одобрения Европарламента во вторник, ЕС может начать выплаты Украине в январе", - отмечает издание.

ЕС также избежит неловкости, связанной с невозможностью ратифицировать свою часть налоговой сделки, призванной помешать многонациональным корпорациям уклоняться от уплаты налогов. Брюссель выступил за этот пакт, и к настоящему времени его подписали более 130 стран, включая членов ЕС.

Однако избегание этих затруднений обходится дорого. Сделка, заключенная в понедельник, также, вероятно, сделает ЕС целью для обвинений в том, что он не желает противостоять своим нарушителям законности, пишет издание.

Прорыв произошел на встрече послов ЕС в понедельник вечером после нескольких месяцев торгов с Будапештом. Их решение будет оформлено в письменной процедуре, которая завершится в среду.

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