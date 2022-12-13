Країни ЄС погодилися заморозити кошти для Угорщини

КИЇВ. 13 грудня. УНН. ЄС звинувачує Угорщину в тому, що вона занадто мало робить проти корупції. Незрозуміло, чи належним чином у країні використовуються кошти ЄС тому погодилися заморозити ці кошти.

Про це пише УНН з посиланням на німецьке видання Die Zeit.