Країни ЄС погодилися заморозити кошти для Угорщини
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. ЄС звинувачує Угорщину в тому, що вона занадто мало робить проти корупції. Незрозуміло, чи належним чином у країні використовуються кошти ЄС тому погодилися заморозити ці кошти.
Про це пише УНН з посиланням на німецьке видання Die Zeit.
Деталі
Переважна більшість країн ЄС погодилися в принципі заморозити мільярдні виплати, заплановані Угорщині з бюджету Європейського співтовариства. Про це повідомляє інформаційне агентство dpa з посиланням на кількох дипломатів. Однак сума не повинна бути такою високою, як пропонує Єврокомісія.
Підґрунтям безпрецедентних репресій проти Угорщини є занепокоєння щодо зловживання коштами ЄС через неадекватні антикорупційні заходи.
Незадовго до досягнення угоди Комісія ЄС оновила рекомендацію про те, що близько 7,5 мільярдів євро фінансування, призначених для Угорщини, має бути заморожено, доки правий уряд прем’єр-міністра Віктора Орбана повністю не виконає обіцянки щодо усунення корупції в країні.
Тепер, після компромісу, він має складати близько 6,3 млрд євро. Це свідчить про те, що Угорщина вже здійснила деякі заходи, про які просив альянс.
Для остаточного ухвалення пропозиції потрібна кваліфікована більшість – це означає, що щонайменше 15 із 27 держав ЄС мають погодитися та разом становити щонайменше 65% загального населення Європейського Союзу. Цю вимогу було виконано після того, як у Комітеті постійних представників було досягнуто угоди, і тепер вона має бути оформлена в письмовій процедурі до саміту ЄС у четвер.
Доповнення
Раніше повідомлялося, що Європейська комісія має намір розблокувати до 14,7 мільярдів євро для Угорщини, які раніше були заморожені через проблеми з демократією в країні.
У вересні Європейська комісія рекомендувала призупинити фінансування Угорщини на суму близько 7,5 мільярда євро через занепокоєння з приводу відкату демократії та можливого неправильного використання коштів ЄС.
Європарламент заявляв, що Угорщина більше не є "повною демократією".
Голова комісії Урсула фон дер Ляйєн заявила законодавцям у щорічному зверненні, що вона зобов'язана захищати верховенство закону та викорінювати корупцію всередині ЄС.
Кабінет Орбана, який втратив доступ до фінансування блоку в очікуванні на результати розслідування, сподівається отримати понад 40 мільярдів євро у вигляді фінансування ЄС до 2027 року. Нещодавно там запропонували створити агентство з боротьби з хабарництвом та внести поправки до низки законів, зокрема про державні закупівлі, щоб розвіяти побоювання виконавчої влади ЄС.