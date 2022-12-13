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Страны ЕС согласились заморозить средства для Венгрии

Страны ЕС согласились заморозить средства для Венгрии

Киев • УНН

 • 1167381 просмотра

КИЕВ. 13 декабря. УНН. ЕС обвиняет Венгрию в том, что она слишком мало делает против коррупции. Непонятно, должным образом ли в стране используются средства ЕС, поэтому согласились заморозить эти средства.

Об этом пишет УНН со ссылкой на немецкое издание Die Zeit.

Детали

Подавляющее большинство стран ЕС согласились в принципе заморозить миллиардные выплаты, запланированные Венгрией из бюджета Европейского сообщества. Об этом сообщает информационное агентство dpa со ссылкой на нескольких дипломатов. Однако сумма не должна быть столь высокой, как предлагает Еврокомиссия.

Основанием беспрецедентных репрессий против Венгрии является беспокойство о злоупотреблении средствами ЕС из-за неадекватных антикоррупционных мер.

Незадолго до достижения соглашения Комиссия ЕС обновила рекомендацию о том, что около 7,5 миллиарда евро финансирования, предназначенных для Венгрии, должно быть заморожено, пока правое правительство премьер-министра Виктора Орбана полностью не выполнит обещания по устранению коррупции в стране.

Теперь, после компромисса, он должен составлять около 6,3 млрд. евро. Это свидетельствует о том, что Венгрия уже предприняла некоторые меры, о которых просил альянс.

Для окончательного принятия предложения требуется квалифицированное большинство – это означает, что не менее 15 из 27 государств ЕС должны согласиться и вместе составить не менее 65% общего населения Европейского Союза. Это требование было выполнено после того, как в Комитете постоянных представителей было достигнуто соглашение, и теперь оно должно быть оформлено в письменной процедуре до саммита ЕС в четверг.

Дополнение

Ранее сообщалось, что Европейская комиссия намерена разблокировать до 14,7 миллиарда евро для Венгрии, которые ранее были заморожены из-за проблем с демократией в стране.

В сентябре Европейская комиссия рекомендовала приостановить финансирование Венгрии на сумму около 7,5 миллиарда евро из-за беспокойства по поводу отката демократии и возможного неправильного использования средств ЕС.

Европарламент заявлял, что Венгрия больше не является "полной демократией".

Глава комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила законодателям в ежегодном обращении, что она обязана защищать верховенство закона и искоренять коррупцию внутри ЕС.

Кабинет Орбана, потерявший доступ к финансированию блока в ожидании результатов расследования, надеется получить более 40 миллиардов евро в виде финансирования ЕС до 2027 года. Недавно там предложили создать агентство по борьбе со взяточничеством и внести поправки в ряд законов, в частности, о государственных закупках, чтобы развеять опасения исполнительной власти ЕС.

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