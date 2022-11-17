ЄС хоче надати Угорщині раніше заморожені кошти, але на своїх умовах – Reuters

Деталі

У Європейській комісії стверджують, що причиною такого кроку є поступки прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана після того, як ЄС вирішив заморозити кошти.

Водночас джерела Reuters зазначають, що фінанси будуть виділені на деяких серйозних умовах. Зокрема йдеться про подальше дотримання Будапештом стандартів демократії. Це означає, що у майбутньому Брюссель може знову припинити переведення траншів.

Міністри закордонних справ країн-членів ЄС обговорять виконання Угорщиною умов у п'ятницю, 19 листопада, але поки що не прийматимуть рішень.

В той же час, вже 29 листопада очікується, що виконавчий орган ЄС знову розгляне питання про розморожування коштів для Будапешта.

Нагадаємо

У вересні Європейська комісія рекомендувала призупинити фінансування Угорщини на суму близько 7,5 мільярда євро через занепокоєння з приводу відкату демократії та можливого неправильного використання коштів ЄС.

Європарламент заявляв, що Угорщина більше не є "повною демократією".

Голова комісії Урсула фон дер Ляйєн заявила законодавцям у щорічному зверненні, що вона зобов'язана захищати верховенство закону та викорінювати корупцію всередині ЄС.

Кабінет Орбана, який втратив доступ до фінансування блоку в очікуванні на результати розслідування, сподівається отримати понад 40 мільярдів євро у вигляді фінансування ЄС до 2027 року. Нещодавно там запропонували створити агентство з боротьби з хабарництвом та внести поправки до низки законів, зокрема про державні закупівлі, щоб розвіяти побоювання виконавчої влади ЄС.