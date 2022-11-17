ЕС хочет предоставить Венгрии ранее замороженные средства, но на своих условиях – Reuters
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. Европейская комиссия намерена разблокировать до 14,7 миллиарда евро для Венгрии, которые ранее были заморожены из-за проблем с демократией в стране. Об этом Reuters сообщили источники в ЕС, передает УНН.
Детали
В Европейской комиссии утверждают, что причиной такого шага являются уступки премьер-министра Венгрии Виктора Орбана после того, как ЕС решил заморозить средства.
В то же время, источники Reuters отмечают, что финансы будут выделены на некоторых серьезных условиях. В частности, речь идет о дальнейшем соблюдении Будапештом стандартов демократии. Это означает, что в будущем Брюссель может снова прекратить перевод траншей.
Министры иностранных дел стран-членов ЕС обсудят выполнение Венгрией условий в пятницу, 19 ноября, но пока не будут принимать решений.
В то же время, уже 29 ноября ожидается, что исполнительный орган ЕС вновь рассмотрит вопрос размораживания средств для Будапешта.
Напомним
В сентябре Европейская комиссия рекомендовала приостановить финансирование Венгрии на сумму около 7,5 миллиарда евро из-за беспокойства по поводу отката демократии и возможного неправильного использования средств ЕС.
Европарламент заявлял, что Венгрия больше не является "полной демократией".
Председатель комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила законодателям в ежегодном обращении, что она обязана защищать верховенство закона и искоренять коррупцию внутри ЕС.
Кабинет Орбана, который потерял доступ к финансированию блока в ожидании результатов расследования, надеется получить более 40 миллиардов евро в виде финансирования ЕС до 2027 года. Недавно там предложили создать агентство по борьбе со взяточничеством и внести поправки в ряд законов, в частности о государственных закупках, чтобы развеять опасения исполнительной власти ЕС.