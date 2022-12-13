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Посли ЄС погодили допомогу Україні в розмірі 18 млрд євро

Посли ЄС погодили допомогу Україні в розмірі 18 млрд євро

Київ • УНН

 • 660790 перегляди

КИЇВ. 13 грудня. УНН. Посли країн ЄС погодили пакет, який дозволить Союзу фінансово допомагати Україні протягом 2023 року 18 мільярдами євро.

Про це повідомляє УНН з посиланням на Twitter представництва Чехії у Раді ЄС.

Цитата

“Посли загалом одноголосно схвалили пакет фінансової підтримки для надання Україні 18 мільярдів євро у 2023 році. EU2022CZ дотримується своєї обіцянки допомогти Україні протистояти росії, а ЄС залишається єдиним”, — йдеться у повідомленні.

Деталі

Пакет передбачає структурне рішення для фінансової підтримки України у 2023 році. Сума позики Україні у 2023 році становитиме 18 мільярдів євро, а кредити матимуть 10-річний пільговий період. Держави-члени покриватимуть основну частину процентних витрат коштом зовнішніх цільових доходів. Гарантії для цих запозичень нададуть або бюджет ЄС, або країни-члени.

Метою є надання короткострокової фінансової допомоги, фінансування невідкладних потреб України, відновлення критичної інфраструктури та початкової підтримки сталого післявоєнного відновлення з метою підтримки України на її шляху до європейської інтеграції.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: США ближчими днями можуть оголосити про нову допомогу для України

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