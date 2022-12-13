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Послы ЕС согласовали помощь Украине в размере 18 млрд. евро

Послы ЕС согласовали помощь Украине в размере 18 млрд. евро

Киев • УНН

 • 660789 просмотра

КИЕВ. 13 декабря. УНН. Послы стран ЕС согласовали пакет, позволяющий Союзу финансово помогать Украине в течение 2023 года 18 миллиардами евро.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter представительства Чехии в Совете ЕС.

Цитата

“Послы в целом единогласно одобрили пакет финансовой поддержки для предоставления Украине 18 миллиардов евро в 2023 году. EU2022CZ придерживается своего обещания помочь Украине противостоять России, а ЕС остается единственным”, — говорится в сообщении.

Детали

Пакет предусматривает структурное решение для финансовой поддержки Украины в 2023 году. Сумма займа Украины в 2023 году составит 18 миллиардов евро, а кредиты будут иметь 10-летний льготный период. Государства-члены будут покрывать основную часть процентных расходов на средства внешних целевых доходов. Гарантии для этих заимствований предоставит либо бюджет ЕС, либо страны-члены.

Целью является предоставление краткосрочной финансовой помощи, финансирование неотложных потребностей Украины, восстановление критической инфраструктуры и начальной поддержки устойчивого послевоенного восстановления с целью поддержки Украины на ее пути к европейской интеграции

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