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США ближчими днями можуть оголосити про нову допомогу для України

США ближчими днями можуть оголосити про нову допомогу для України

Київ • УНН

 • 759360 перегляди

КИЇВ. 13 грудня. УНН. Сполучені Штати скоро можуть оголосити про нову допомогу Україні. Про це заявив у понеділок під час брифінгу в Білому домі радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван, пише УНН.

Цитата

“Минулої п’ятниці ми оголосили про виділення ще 275 мільйонів для військової підтримки України. Ближчими днями ми матимемо додаткові оголошення. Наша увага зосереджуватиметься на тих речах, які становлять справжню загрозу для України й українського народу”, — заявив Салліван.

Додамо

9 грудня Президент США Джо Байден оголосив про надання Україні нового пакету військової допомоги на суму 275 мільйонів доларів, що передбачає нові можливості для боротьби з безпілотниками та посилення протиповітряної оборони.

Законодавці США погодилися надати Україні не менше 800 мільйонів доларів додаткової допомоги в галузі безпеки наступного року, згідно із законопроектом про оборонну політику на суму 858 мільярдів доларів.

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