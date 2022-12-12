У Бундестазі підтвердили поставку 24 нових самохідних гаубиць Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Глава оборонного комітету Бундестагу Марі-Агнес Штрак-Ціммерман підтвердила поставку 24 нових самохідних гаубиць Україні.
Про це пише УНН з посиланням на німецьке видання Die Zeit.
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“Було поставлено більше самохідних гаубиць. Зараз це 24 одиниці”, — сказала Штрак-Ціммерман в ефірі програми RTL Direkt.
Крім того, Україні передадуть шість-сім зенітних танків Gepard.
Попри прохання уряду в Києві, федеральний уряд поки що відмовляється передати сучасні танки типу Leopard і Marder. Проте голова оборонного комітету має іншу думку.
“Це вкрай необхідно. Більше немає причин не робити цього”, — заявила чиновниця.
Нагадаємо
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у неділю заявляв, що Україна не отримала від Німеччини бойових танків Leopard 2, про який неодноразово просила українська сторона для власного захисту від російської агресії.
Посол України в Німеччині Олексій Макеєв раніше анонсував нові поставки зброї з Німеччини, але лише в цілому говорив про “більше зброї та боєприпасів”.