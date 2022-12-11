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Україна не отримала від Німеччини бойових танків Leopard 2 — Кулеба

Україна не отримала від Німеччини бойових танків Leopard 2 — Кулеба

Київ • УНН

 • 1952980 перегляди

КИЇВ. 12 грудня. УНН. Україна не отримала від Німеччини бойових танків Leopard 2, про який неодноразово просила українська сторона для власного захисту від російської агресії.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі німецького телеканалу ARD.

Цитата

“Україна отримує більше німецької зброї — тільки якої? Основних бойових танків серед них немає — принаймні досі”, — зазначив Кулеба, звертаючись до критиків української військової стратегії.

Деталі

Німеччина пообіцяла Україні подальші поставки озброєнь — але це не стосується бойового танка Leopard 2, про який неодноразово просив уряд у Києві.

“Такого рішення ще не прийнято, зобов’язань немає. Але ми над цим працюємо. Однак український уряд не може зрозуміти, чому федеральний уряд вагається, коли йдеться про бойові танки, але водночас постачає в Україну артилерію”, — сказав міністр

За словами Кулеби, останні домовленості з Берліном стосуються насамперед оборонних систем, таких як найсучасніша система протиповітряної оборони Iris-T і зенітні танки Gepard.

Додамо

Посол України в Німеччині Олексій Макеєв раніше анонсував нові поставки зброї з Німеччини, але лише в цілому говорив про “більше зброї та боєприпасів”.

                                   

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