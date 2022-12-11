Украина не получила от Германии боевых танков Leopard 2 — Кулеба
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. Украина не получила от Германии боевых танков Leopard 2, о котором не раз просила украинская сторона для собственной защиты от российской агрессии.
Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире немецкого телеканала ARD.
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“Украина получает больше немецкого оружия — только какого? Основных боевых танков среди них нет — по крайней мере до сих пор”, — отметил Кулеба, обращаясь к критикам украинской военной стратегии.
Детали
Германия пообещала Украине дальнейшие поставки вооружений — но это не касается боевого танка Leopard 2, о котором неоднократно просил правительство в Киеве.
“Такого решения еще не принято, обязательств нет. Но мы над этим работаем. Однако украинское правительство не может понять, почему федеральное правительство колеблется, когда речь идет о боевых танках, но в то же время поставляет в Украину артиллерию”, — сказал министр
По словам Кулебы, последние договоренности с Берлином касаются прежде всего оборонных систем, таких как самая современная система противовоздушной обороны Iris-T и зенитные танки Gepard.
Добавим
Посол Украины в Германии Алексей Макеев ранее анонсировал новые поставки оружия из Германии, но только в целом говорил о “больше оружия и боеприпасов”.