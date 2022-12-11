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Посол України: Німеччина пообіцяла більше зброї

Посол України: Німеччина пообіцяла більше зброї

Київ • УНН

 • 808433 перегляди

КИЇВ. 11 грудня. УНН. Посол України в Німеччині Олексій Макєєв заявив, що отримав обіцянки з Берліна про подальші постачання зброї Києву, інформує УНН.

Цитата

"Під час прямих переговорів нас запевнили у більшій кількості зброї та більшій кількості боєприпасів. Які саме ми спільно повідомимо свого часу", - сказав Макєєв газеті Welt am Sonntag.

Деталі

Він додав, що не хоче чинити дипломатичного тиску на уряд Німеччини, проте закликав Німеччину швидше доставити те, що в неї є, "бо у нас немає часу довше чекати зброї".

На передовій терміново потрібні додаткові зенітні системи, самохідні гаубиці та боєприпаси, сказав він в інтерв'ю, опублікованому в неділю.

"Крім того, Marder (бойові машини піхоти - ред.) та бойові танки Leopard. Однак рішення про це лежить на уряді Німеччини", - сказав посол.

Далі Макєєв повідомив газеті, що уряд Німеччини пообіцяв йому, що переговорів з росією без згоди Києва не буде: "Мене чітко запевнили, що жодних переговорів із путіним не буде, якщо ми не хочемо".

Наразі, за його словами, Україні потрібні не посередники, а союзники.

"Мир в Україні не може бути предметом переговорів, його треба виборювати. Канцлер каже, що Україні допомагатимуть стільки, скільки їй потрібно, тобто доти, доки останній російський солдат не піде з нашої землі, включаючи Донецьк, Луганськ та Крим, і що репарації будуть виплачені, а військових злочинців засуджено", - сказав Макєєв.

Додамо

Канцлер ФРН Олаф Шольц поки що відмовляється від постачання бойових танків Leopard на тій підставі, що їх ще не надала жодна інша країна НАТО.

США дали зрозуміти, що не бачать перешкод для постачання танків Leopard, але це рішення Німеччини заявила журналістам заступник держсекретаря США Венді Шерман під час візиту до Берліна.

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