Посол Украины: Германия пообещала больше оружия

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"При прямых переговорах нас заверили в большем количестве оружия и большем количестве боеприпасов. Какие именно мы совместно сообщим в свое время", - сказал Макеев газете Welt am Sonntag.

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Он добавил, что не хочет оказывать дипломатическое давление на правительство Германии, однако призвал Германию быстрее доставить то, что у нее есть, "потому что у нас нет времени дольше ждать оружия".

На передовой срочно требуются дополнительные зенитные системы, самоходные гаубицы и боеприпасы, сказал он в интервью, опубликованном в воскресенье.

"Кроме того, Marder (боевые машины пехоты – ред.) и боевые танки Leopard. Однако решение об этом лежит на правительстве Германии", - сказал посол.

Далее Макеев сообщил газете, что правительство Германии пообещало ему, что переговоров с россией без согласия Киева не будет: "Меня четко заверили, что никаких переговоров с путиным не будет, если мы не хотим".

По его словам, Украине нужны не посредники, а союзники.

"Мир в Украине не может быть предметом переговоров, за него надо бороться. Канцлер говорит, что Украине будут помогать столько, сколько ей нужно, то есть, пока последний российский солдат не уйдет с нашей земли, включая Донецк, Луганск и Крым, и что репарации будут выплачены, а военные преступники осуждены", - сказал Макеев.

Добавим

Канцлер ФРГ Олаф Шольц пока отказывается от поставок боевых танков Leopard на том основании, что их еще не предоставила ни одна другая страна НАТО.

США дали понять, что не видят препятствий для поставок танков Leopard, но это решение Германии заявила журналистам замгоссекретаря США Венди Шерман во время визита в Берлин.