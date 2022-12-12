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В Бундестаге подтвердили поставку 24 новых самоходных гаубиц Украине

Киев • УНН

 • 1120701 просмотра

КИЕВ. 13 декабря. УНН. Глава оборонного комитета Бундестага Мари-Агнесс Штрак-Циммерман подтвердила поставку 24 новых самоходных гаубиц Украине.

Об этом пишет УНН со ссылкой на немецкое издание Die Zeit.

Цитата

“Было поставлено больше самоходных гаубиц. Сейчас - 24 единицы”, — сказала Штрак-Циммерман в эфире программы RTL Direkt.

Кроме того, Украине передадут шесть-семь зенитных танков Gepard.

Несмотря на просьбу правительства в Киеве, федеральное правительство пока что отказывается передать современные танки типа Leopard и Marder. Однако глава оборонного комитета имеет другое мнение.

“Это крайне необходимо. Больше нет причин не делать этого”, — заявила чиновница.

Напомним

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в воскресенье заявлял, что Украина не получила от Германии боевых танков Leopard 2, о котором неоднократно просила украинская сторона для собственной защиты от российской агрессии

Посол Украины в Германии Алексей Макеев ранее анонсировал новые поставки оружия из Германии, но только в целом говорил о поставках где “больше оружия и боеприпасов”.

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