Байден оголосив про надання Україні нового пакету військової допомоги
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. Президент США Джо Байден оголосив про надання Україні нового пакету військової допомоги у розмірі 275 мільйонів доларів. Про це УНН повідомляє з посиланням на Білий дім.
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«Відповідно до повноважень, наданих мені як Президенту Конституцією та законами Сполучених Штатів Америки, включаючи розділ 621 Закону про іноземну допомогу 1961 року, делегую Державному секретареві повноваження відповідно до розділу 506(а) розпорядитися про виділення до 275 мільйонів доларів на предмети оборони та послуги Міністерства оборони, а також на військову освіту та навчання, щоб надати допомогу Україні та ухвалити необхідні рішення», - йдеться у повідомленні.
Доповнення
Раніше повідомлялося, що США мають намір направити Україні новий пакет військової допомоги на суму 275 мільйонів доларів, що передбачає нові можливості для боротьби з безпілотниками та посилення протиповітряної оборони.
Законодавці США погодилися надати Україні не менше 800 мільйонів доларів додаткової допомоги в галузі безпеки наступного року, згідно із законопроектом про оборонну політику на суму 858 мільярдів доларів.