СМИ: США готовят новый пакет военной помощи Украине на 275 миллионов долларов

Детали

Отмечается, что Пентагон также предоставит ракеты для HIMARS, 155-мм снаряды, военные автомобили Humvee и электрогенераторы.

Как пишет Reuters, это решение может быть объявлено уже в пятницу.

С момента полномасштабного российского вторжения в Украину США предоставили Киеву помощь в сфере безопасности на сумму около 19,1 млрд долларов.

Напомним

Нижняя палата американского Конгресса – Палата представителей в четверг поддержала принятие Закона о полномочиях в области национальной обороны (NDAA) на 2023 год, предусматривающий 858 миллиардов долларов бюджета на оборону.