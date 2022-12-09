СМИ: США готовят новый пакет военной помощи Украине на 275 миллионов долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 9 декабря. УНН. США намерены направить Украине новый пакет военной помощи на сумму 275 миллионов долларов, предусматривающий новые возможности для борьбы с беспилотниками и усиления противовоздушной обороны. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что Пентагон также предоставит ракеты для HIMARS, 155-мм снаряды, военные автомобили Humvee и электрогенераторы.
Как пишет Reuters, это решение может быть объявлено уже в пятницу.
С момента полномасштабного российского вторжения в Украину США предоставили Киеву помощь в сфере безопасности на сумму около 19,1 млрд долларов.
Напомним
Нижняя палата американского Конгресса – Палата представителей в четверг поддержала принятие Закона о полномочиях в области национальной обороны (NDAA) на 2023 год, предусматривающий 858 миллиардов долларов бюджета на оборону.