ЗМІ: США готують новий пакет військової допомоги Україні на 275 мільйонів доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. США мають намір спрямувати Україні новий пакет військової допомоги на суму 275 мільйонів доларів, який передбачатиме нові можливості для боротьби з безпілотниками та посилення протиповітряної оборони. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
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Зазначається, що Пентагон також надасть ракети для HIMARS, 155-мм снаряди, військові автомобілі Humvee та електрогенератори.
Як пише Reuters, це рішення може бути оголошено вже у п'ятницю.
Від моменту повномасштабного російського вторгнення в Україну США надали Києву допомогу у сфері безпеки на суму близько 19,1 млрд доларів.
Нагадаємо
Нижня палата американського Конгресу – Палата представників у четвер підтримала ухвалення Закону про повноваження в галузі національної оборони (NDAA) на 2023 рік, що передбачає 858 мільярдів доларів бюджету на оборону.