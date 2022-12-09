ЗМІ: США готують новий пакет військової допомоги Україні на 275 мільйонів доларів

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Зазначається, що Пентагон також надасть ракети для HIMARS, 155-мм снаряди, військові автомобілі Humvee та електрогенератори.

Як пише Reuters, це рішення може бути оголошено вже у п'ятницю.

Від моменту повномасштабного російського вторгнення в Україну США надали Києву допомогу у сфері безпеки на суму близько 19,1 млрд доларів.

Нагадаємо

Нижня палата американського Конгресу – Палата представників у четвер підтримала ухвалення Закону про повноваження в галузі національної оборони (NDAA) на 2023 рік, що передбачає 858 мільярдів доларів бюджету на оборону.