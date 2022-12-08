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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Нижня палата Конгресу США підтримала оборонний бюджет із 800 млн доларів для України

Нижня палата Конгресу США підтримала оборонний бюджет із 800 млн доларів для України

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 грудня. УНН. Нижня палата американського Конгресу – Палата представників у четвер підтримала ухвалення Закону про повноваження в галузі національної оборони (NDAA) на 2023 рік, що передбачає 858 мільярдів доларів бюджету на оборону. Про це повідомляє УНН з посиланням на CNN.

Деталі 

Проголосували за документ 350 членів Палати представників, проти висловилися 80. Голосів за виявилося набагато більше за дві третини, які були необхідні для схвалення залонопроекту й відправлення його в Сенат.

Компромісний варіант NDAA – обов'язкового для проходження законопроекту, що визначає політику Пентагону, – став результатом багатомісячних перемовин між республіканцями та демократами в Сенаті та Палаті представників.

Наголошується, що законопроект санкціонує видатки на оборону на 45 мільярдів доларів більше, ніж просив президент США Джо Байден, оскільки учасники перемовин у Конгресі прагнули врахувати наслідки глобальної інфляції та надати додаткову допомогу в гарантуванні безпеки України. У рекордному в історії США оборонному бюджеті передбачене, серед іншого, виділення щонайменше 800 мільйонів доларів військової допомоги Україні. Це на 500 мільйонів більше, ніж просила адміністрація президента США на початку цього року.

NDAA містить й інші політичні положення, зокрема підвищення заробітної плати військовослужбовцям на 4,6%. Посилення військово-повітряних сил і засобів захисту від наземних бойових дій та зміцнення кібербезпеки.

Наразі документ для набуття ним чинності має схвалити Сенат і підписати президент США Байден.

Нагадаємо 

Комітет Сенату США з міжнародних відносин ухвалив резолюцію, в якій дії росії проти України називаються геноцидом українського народу.

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