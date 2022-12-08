Комітет Сенату США з міжнародних відносин визнав дії росії проти України геноцидом

Деталі

Документ був запропонований сенаторами як із Демократичної, так і Республіканської партії і закликає уряд США накласти на причетних до ведення війни росіян санкції в рамках Магнітського акту.

Авторами резолюції серед інших стали демократи Бен Кардін (він очолює американську Гельсінську комісію) та Річард Блюменталь, а також сенатори-республіканці Джим Ріш та Ліндсі Грем.

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“Своїми діями путін вкрай ясно продемонстрував, що його мета — припинити існування українського народу. Я особисто бачив свідчення його жорстокості в Ірпені та Київської області”, — заявив Ріш.

Що сказано у резолюції:

▪ Вона засуджує росію за геноцид проти українського народу.

▪️ Закликає США, НАТО та європейських союзників підтримати уряд України, щоб запобігти подальшим актам геноциду українського народу з боку росії.

▪️ Підтримує трибунали та міжнародні кримінальні розслідування, щоб притягнути до відповідальності російське політичне керівництво та військових, винних у агресивній війні, військових злочинах, злочинах проти людяності та геноциді.

▪️ Закликає президента США використовувати акт Магнітського (прийнятий для ведення санкцій проти причетних до переслідування юриста фонду Hermitage Capital Сергія Магнітського — BBC) щодо винних і причетних до геноциду, що здійснюється рф, в Україні.

Раніше у зв'язку з війною проти України парламенти кількох країн світу оголосили росію спонсором тероризму, таку саму резолюцію схвалив і Європейський парламент. Міжнародний кримінальний суд (МКС) також веде проти росії розслідування передбачуваних військових злочинів.

Російська влада неодноразово заперечувала, що армія рф винна у якихось злочинах під час війни; у Москві також називають "фейками" дані про масові вбивства мирних жителів в українських містах – попри те, що такі вбивства підтверджуються безліччю достовірних свідчень.