Комитет Сената США по международным отношениям признал действия россии против Украины геноцидом
Киев • УНН
КИЕВ. 8 декабря. УНН. Комитет Сената США по международным отношениям принял резолюцию, в которой действия россии против Украины называются геноцидом украинского народа.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на BBC.
Детали
Документ был предложен сенаторами как из Демократической, так и Республиканской партии и призывает правительство США наложить на причастных к ведению войны россиян санкции в рамках Магнитского акта.
Авторами резолюции среди других стали демократы Бен Кардин (он возглавляет американскую Хельсинкскую комиссию) и Ричард Блюменталь, а также сенаторы-республиканцы Джим Риш и Линдси Грэм.
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“Своими действиями путин ясно продемонстрировал, что его цель — прекратить существование украинского народа. Я лично видел свидетельство его жестокости в Ирпене и Киевской области”, — заявил Риш.
Что сказано в резолюции:
▪ Она осуждает россию за геноцид против украинского народа.
▪️ Призывает США, НАТО и европейских союзников поддержать правительство Украины, чтобы предотвратить дальнейшие акты геноцида украинского народа со стороны россии.
▪️ Поддерживает трибуналы и международные уголовные расследования, чтобы привлечь к ответственности российское политическое руководство и военных, виновных в агрессивной войне, военных преступлениях, преступлениях против человечности и геноциде.
▪️ Призывает президента США использовать акт Магнитского (принятый для ведения санкций против причастных к преследованию юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского — BBC) в отношении виновных и причастных к геноциду, который осуществляется рф, в Украине.
Ранее в связи с войной против Украины парламенты нескольких стран мира объявили россию спонсором терроризма, такую же резолюцию одобрил и Европейский парламент. Международный уголовный суд (МКС) также ведет против россии расследование предполагаемых военных преступлений.
Российские власти неоднократно отрицали, что армия рф виновна в каких-либо преступлениях во время войны; в москве также называют "фейками" данные о массовых убийствах мирных жителей в украинских городах – несмотря на то, что такие убийства подтверждаются множеством достоверных свидетельств.