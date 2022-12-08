Нижняя палата Конгресса США поддержала оборонный бюджет с 800 млн долларов для Украины

Детали

Проголосовали за документ 350 членов Палаты представителей, против высказались 80. Голосов за оказалось гораздо больше двух третей, которые были необходимы для одобрения залонопроекта и отправления его в Сенат.

Компромиссный вариант NDAA – обязательный для прохождения законопроекта, определяющий политику Пентагона, – стал результатом многомесячных переговоров между республиканцами и демократами в Сенате и Палате представителей.

Отмечается, что законопроект санкционирует расходы на оборону на 45 миллиардов долларов больше, чем просил президент США Джо Байден, поскольку участники переговоров в Конгрессе стремились учесть последствия глобальной инфляции и предоставить дополнительную помощь в обеспечении безопасности Украины. В рекордном в истории США оборонном бюджете предусмотрено, среди прочего, выделение не менее 800 миллионов долларов военной помощи Украине. Это на 500 миллионов больше, чем просила администрация президента США в начале этого года.

NDAA содержит и другие политические положения, в том числе повышение заработной платы военнослужащим на 4,6%. Усиление военно-воздушных сил и средств защиты от наземных боевых действий и укрепление кибербезопасности.

В настоящее время документ для его вступления в силу должен одобрить Сенат и подписать президент США Байден.

Напомним

Комитет Сената США по международным отношениям принял резолюцию, в которой действия россии против Украины называются геноцидом украинского народа.