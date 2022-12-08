Нижняя палата Конгресса США поддержала оборонный бюджет с 800 млн долларов для Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 8 декабря. УНН. Нижняя палата американского Конгресса – Палата представителей в четверг поддержала принятие Закона о полномочиях в области национальной обороны (NDAA) на 2023 год, предусматривающий 858 миллиардов долларов бюджета на оборону. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.
Детали
Проголосовали за документ 350 членов Палаты представителей, против высказались 80. Голосов за оказалось гораздо больше двух третей, которые были необходимы для одобрения залонопроекта и отправления его в Сенат.
Компромиссный вариант NDAA – обязательный для прохождения законопроекта, определяющий политику Пентагона, – стал результатом многомесячных переговоров между республиканцами и демократами в Сенате и Палате представителей.
Отмечается, что законопроект санкционирует расходы на оборону на 45 миллиардов долларов больше, чем просил президент США Джо Байден, поскольку участники переговоров в Конгрессе стремились учесть последствия глобальной инфляции и предоставить дополнительную помощь в обеспечении безопасности Украины. В рекордном в истории США оборонном бюджете предусмотрено, среди прочего, выделение не менее 800 миллионов долларов военной помощи Украине. Это на 500 миллионов больше, чем просила администрация президента США в начале этого года.
NDAA содержит и другие политические положения, в том числе повышение заработной платы военнослужащим на 4,6%. Усиление военно-воздушных сил и средств защиты от наземных боевых действий и укрепление кибербезопасности.
В настоящее время документ для его вступления в силу должен одобрить Сенат и подписать президент США Байден.
Напомним
Комитет Сената США по международным отношениям принял резолюцию, в которой действия россии против Украины называются геноцидом украинского народа.