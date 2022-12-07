В Конгрессе США согласились выделить Украине еще 800 млн долл. в оборонном бюджете
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. Законодатели США согласились предоставить Украине не менее 800 миллионов долларов дополнительной помощи в области безопасности в следующем году, согласно законопроекту об оборонной политике на сумму 858 миллиардов долларов, обнародованному во вторник, пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Закон о разрешении на национальную оборону на 2023 финансовый год, или NDAA, санкционирует дополнительные расходы на Инициативу содействия безопасности Украины, что на 500 миллионов долларов больше, чем запрос президента США Джо Байдена ранее в этом году.
Законопроект также увеличивает помощь Тайваню на миллиарды долларов в течение следующих нескольких лет. Так, он укрепляет Тихоокеанскую инициативу сдерживания с новыми инвестициями в 11,5 млрд долларов. И он санкционирует принятие Закона о повышении устойчивости Тайваня от 2022 года, законодательства, направленного на расширение сотрудничества в области безопасности с Тайванем с расходами до 10 миллиардов долларов в течение пяти лет.
Компромиссная версия NDAA является результатом многомесячных переговоров между республиканцами и демократами в Сенате и Палате представителей.
В целом законопроект предусматривает расходы на оборону на 45 миллиардов долларов больше, чем запросил Байден.
Законопроект включает 2,7 миллиарда долларов на увеличение мощностей по производству боеприпасов при временном снятии некоторых ограничений на контракты на поставку боеприпасов для поддержки Украины.
Законопроект позволяет выделение дополнительных средств на разработку гиперзвукового оружия, закрытие топливного склада Red Hill на Гавайях и покупку существующих систем вооружения, включая истребители F-35 корпорации Lockheed Martin и корабли производства General Dynamics.
Ожидается, что в этом месяце NDAA на 2023 финансовый год будет принят Сенатом и Палатой представителей США и отправлен в Белый дом для подписания Байденом как закона.
Однако законопроект не является окончательным словом о расходах. Такие законопроекты, как NDAA, лишь предусматривают программы. Конгресс США должен принять законопроекты об ассигнованиях, чтобы дать правительству законные полномочия тратить федеральные деньги.
Лидеры Конгресса США еще не согласовали законопроект об ассигнованиях на следующий год.
Дополнение
Объем военной помощи Украине от США превысил 20 млрд долларов.