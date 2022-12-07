У Конгресі США погодилися виділити Україні ще 800 млн дол. в оборонному бюджеті

Деталі

Закон про дозвіл на національну оборону на 2023 фінансовий рік, або NDAA, санкціонує додаткові витрати на Ініціативу сприяння безпеці України, що на 500 мільйонів доларів більше ніж запит президента США Джо Байдена раніше цього року.

Законопроект також збільшує допомогу Тайваню на мільярди доларів протягом наступних кількох років. Так, він зміцнює Тихоокеанську ініціативу стримування з новими інвестиціями у 11,5 млрд доларів. І він санкціонує ухвалення Закону про підвищення стійкості Тайваню від 2022 року, законодавства, спрямованого на розширення співробітництва в галузі безпеки з Тайванем із видатками до 10 мільярдів доларів протягом п'яти років.

Компромісна версія NDAA є результатом багатомісячних переговорів між республіканцями та демократами у Сенаті та Палаті представників.

У цілому законопроект передбачає витрати на оборону на 45 мільярдів доларів більше, ніж робив запит Байден.

Законопроект включає 2,7 мільярда доларів на збільшення потужностей з виробництва боєприпасів за тимчасового зняття деяких обмежень на контракти на постачання боєприпасів для підтримки України.

Законопроект дозволяє виділення додаткових коштів на розробку гіперзвукової зброї, закриття складу палива Red Hill на Гаваях та купівлю існуючих систем озброєння, включаючи винищувачі F-35 корпорації Lockheed Martin та кораблі виробництва General Dynamics.

Очікується, що цього місяця NDAA на 2023 фінансовий рік буде ухвалено Сенатом і Палатою представників США і відправлено до Білого дому для підписання Байденом як закону.

Проте законопроект не є остаточним словом про витрати. Такі законопроекти, як NDAA, лише передбачають програми. Конгрес США повинен ухвалити законопроекти про асигнування, щоб дати уряду законні повноваження витрачати федеральні гроші.

Лідери Конгресу США ще не погодили законопроект про асигнування на наступний рік.

Доповнення

Обсяг військової допомоги Україні від США перевищив 20 млрд доларів.