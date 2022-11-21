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Обсяг військової допомоги Україні від США перевищив 20 млрд доларів – Пентагон

Обсяг військової допомоги Україні від США перевищив 20 млрд доларів – Пентагон

Київ • УНН

 • 498861 перегляди

КИЇВ. 21 листопада. УНН. Обсяг військової допомоги, яку Україні надали США з початку повномасштабного вторгнення росії, перевищив 20 мільярдів доларів. Про це під час пресконференції з міністром оборони Індонезії Прабово Субіанто заявив глава Пентагону Ллойд Остін, передає УНН.

Цитата

"Станом на зараз ми надали Україні понад 20 млрд доларів військової допомоги. І ми вже казали про це, і говоримо зараз: ми продовжимо підтримувати Україну стільки, скільки потрібно", – сказав Остін.

Деталі

Глава Пентагону додав, що США допомагатимуть Україні доти, доки вона не поверне свої території, які зараз перебувають під російською окупацією. За словами Остіна, зброя, яку надають США, значно впливає на успіхи української армії у війні.

Нагадаємо

За інформацією CNN, з настанням зими у Сполучених Штатах почали повідомляти про дефіцит деяких боєприпасів та високоточних систем озброєння, які раніше передавали Україні для боротьби з російською агресією.

Під час засідання Контактної групи з оборони України (Рамштайн-7), Ллойд Остін заявив, що США та їхні союзники у зимовий час зміцнюватимуть оборону України.

Українські Національні Новини

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