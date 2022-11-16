Глава Пентагона: США и их союзники в зимнее время будут укреплять оборону Украины

Детали

Остин отметил, что «российские бомбардировки критически важной украинской инфраструктуры лишь усиливают решимость Украины и решимость Контактной группы поддерживать Украину».

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"Мы видим, как Украине удалось защитить себя в битве за битвой – в Киеве, Харькове, а теперь и в Херсоне", – сказал Остин.

При этом он подчеркнул, что Херсон был единственным областным центром, который России удалось временно оккупировать.

По словам Остина, «драматические сцены освобождения Херсона украинскими войсками еще больше вдохновили международное сообщество. Ни прямая агрессия, ни фиктивные попытки аннексии не могут сломить решимость украинского народа жить в свободной и суверенной стране.

Глава Пентагона пообещал коллегам из НАТО и украинским военным, что Контактная группа будет продолжать активно помогать Украине в укреплении обороны и «сохранять набранный темп всю зиму, чтобы Украина могла продолжать закреплять свои победы и перехватывать инициативу на поле боя».

Напомним

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что защита украинского неба тема номер один "Рамштайна 7".