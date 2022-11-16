Резніков: захист українського неба тема номер один "Рамштайну 7"

Цитата

"Захист українського неба є нашим пріоритетом №1 і темою №1 на "Рамштайні 7". Разом із нашими партнерами працюємо над інтегрованою та ешелонованою системою ППО. Готуємося до зими на полі бою", - повідомив Резніков.

Міністр оборони України також подякував главі Міноборони США Ллойду Остіну "за керівництво міжнародною коаліцією проти зла".

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Доповнення

Сьогодні у віртуальному форматі проходить сьома зустріч міністрів оборони Контактної групи з питань оборони України під назвою"Рамштайн".

Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що Україна підтримує ретельне розслідування падіння ракет на території Польщі та хотіла б бачити його результати на сьомій зустрічі міністрів оборони Контактної групи з питань оборони України (Рамштайн).