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Резніков: захист українського неба тема номер один "Рамштайну 7"

Резніков: захист українського неба тема номер один "Рамштайну 7"

Київ • УНН

 • 285016 перегляди

КИЇВ. 16 листопада. УНН. Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що захист українського неба тема номер один "Рамштайну 7", передає УНН із посиланням на Міноборони.

Цитата

"Захист українського неба є нашим пріоритетом №1 і темою №1 на "Рамштайні 7". Разом із нашими партнерами працюємо над інтегрованою та ешелонованою системою ППО. Готуємося до зими на полі бою", - повідомив Резніков.

Міністр оборони України також подякував главі Міноборони США Ллойду Остіну "за керівництво міжнародною коаліцією проти зла".

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: "Рамштайн - 7": Україна отримає сучасні танки від США, Нідерландів та Чехії

Доповнення

Сьогодні у віртуальному форматі проходить сьома зустріч міністрів оборони Контактної групи з питань оборони України під назвою"Рамштайн".

Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що Україна підтримує ретельне розслідування падіння ракет на території Польщі та хотіла б бачити його результати на сьомій зустрічі міністрів оборони Контактної групи з питань оборони України (Рамштайн).

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