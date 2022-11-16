"Рамштайн - 7": Україна отримає сучасні танки від США, Нідерландів та Чехії

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"Ми розуміємо, що сім країн або уже передали обіцяне обладнання, або пообіцяли виділити, і зараз воно у процесі доставки. В той час США, Нідерланди та Чехія працюють разом для того, щоб передати українцям сучасні танки. Також наступний пакет оборонної допомоги обговорюється у США", – сказав міністр.

Деталі

Голова Міноборони США зазначив, що світ бачить успіхи української армії та повинен підтримувати Україну надалі.

Зокрема, наразі планується запровадження індустріальної програми від імені України, зі залученням напрацювань контактної групи. Також передбачається збільшення підтримки України та навчання українських військових, а також надання додаткового оборонне обладнання.

“ЗСУ за допомогою нашої підтримки зараз мають можливість захищати свою територію. Ми бачимо, яких успіхів вони досягають, тому маємо допомогти й підтримати такий кураж", - заявив очільник Пентагону.

Доповнення

Сьогодні у віртуальному форматі проходить сьома зустріч міністрів оборони Контактної групи з питань оборони України під назвою"Рамштайн".

Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що Україна підтримує ретельне розслідування падіння ракет на території Польщі та хотіла б бачити його результати на сьомій зустрічі міністрів оборони Контактної групи з питань оборони України (Рамштайн).