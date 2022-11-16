Резніков про падіння ракет у Польщі: Україна хотіла б бачити результати розслідування на Рамштайні

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"Польща, а також наші сусіди – Словаччина, Угорщина, Румунія, Молдова – наші друзі. Ми підтримуємо ретельне розслідування вчорашнього трагічного інциденту нашими польськими партнерами та будемо раді його результатам на сьогоднішній зустрічі "Рамштайн". Україна є щитом ЄС і ми маємо разом захищатися від терористичної держави", – написав Резніков.

Нагадаємо

Кореспондент Radio ZET Маріуш Гершевський повідомив, що дві ракети впали у місті Пшеводув Люблінського воєводства, неподалік кордону з Україною – загинуло двоє людей.

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький терміново скликав Комітет Ради міністрів у справах національної безпеки та оборони.

Польща вирішила запросити міжнародних експертів до участі у розслідуванні вибуху на сході країни.