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Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки
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Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

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Резніков про падіння ракет у Польщі: Україна хотіла б бачити результати розслідування на Рамштайні

Резніков про падіння ракет у Польщі: Україна хотіла б бачити результати розслідування на Рамштайні

Київ • УНН

 • 308572 перегляди

КИЇВ. 16 листопада. УНН. Україна підтримує ретельне розслідування падіння ракет на території Польщі та хотіла б бачити його результати на сьомій зустрічі міністрів оборони Контактної групи з питань оборони України (Рамштайн). Про це у Twitter повідомив міністр оборони України Олексій Резніков, передає УНН.

Цитата

"Польща, а також наші сусіди – Словаччина, Угорщина, Румунія, Молдова – наші друзі. Ми підтримуємо ретельне розслідування вчорашнього трагічного інциденту нашими польськими партнерами та будемо раді його результатам на сьогоднішній зустрічі "Рамштайн". Україна є щитом ЄС і ми маємо разом захищатися від терористичної держави", – написав Резніков.

Нагадаємо

Кореспондент Radio ZET Маріуш Гершевський повідомив, що дві ракети впали у місті Пшеводув Люблінського воєводства, неподалік кордону з Україною – загинуло двоє людей.

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький терміново скликав Комітет Ради міністрів у справах національної безпеки та оборони.

Польща вирішила запросити міжнародних експертів до участі у розслідуванні вибуху на сході країни.

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