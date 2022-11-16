Резніков про падіння ракет у Польщі: Україна хотіла б бачити результати розслідування на Рамштайні
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Україна підтримує ретельне розслідування падіння ракет на території Польщі та хотіла б бачити його результати на сьомій зустрічі міністрів оборони Контактної групи з питань оборони України (Рамштайн). Про це у Twitter повідомив міністр оборони України Олексій Резніков, передає УНН.
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"Польща, а також наші сусіди – Словаччина, Угорщина, Румунія, Молдова – наші друзі. Ми підтримуємо ретельне розслідування вчорашнього трагічного інциденту нашими польськими партнерами та будемо раді його результатам на сьогоднішній зустрічі "Рамштайн". Україна є щитом ЄС і ми маємо разом захищатися від терористичної держави", – написав Резніков.
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