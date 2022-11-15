В польском селе у украинской границы упали две ракеты: два человека погибли

Детали

Премьер-министр Матеуш Моравецкий срочно созвал Комитет Совета министров по делам национальной безопасности и обороны, сообщил представитель правительства Петр Мюллер во вторник вечером на своей странице в Twitter.

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"Из-за кризисной ситуации премьер-министр Матеуш Моравецкий, согласившись с президентом Анджеем Дудой, назначил встречу в Бюро национальной безопасности; Я призываю не публиковать неподтвержденную информацию", – заявил журналистам спикер правительства Петр Мюллер во вторник вечером.

Premier @MorawieckiM zwołał w trybie pilnym Komitet Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego i spraw Obronnych.

Как информирует корреспондент Radio ZET Мариуш Гершевский, две случайные ракеты упали в городе Пшеводув Люблинского воеводства, недалеко от границы с Украиной. Ударили по зерносушилкам. Погибли два человека. На месте работают полиция, прокуратура и армия.

Nieoficjalnie: w miejscowości Przewodów w województwie lubelskim przy granicy z Ukrainą spadły dwie zabłąkane rakiety. Uderzyły w suszarnie zboża. Zginęły dwie osoby. Na miejscu jest policja, prokuratura i wojsko.