У польському селі біля українського кордону впали дві ракети: двоє людей загинули
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. Як повідомляє кореспондент Radio ZET Маріуш Гершевскі, дві випадкові ракети впали в місті Пшеводув Люблінського воєводства, неподалік кордону з Україною. Загинуло двоє людей. На місці працюють поліція, прокуратура та армія.
Про це повідомляє УНН з посиланням на польське республіканське телебачення.
Деталі
Прем'єр-міністр Матеуш Моравецький терміново скликав Комітет Ради міністрів у справах національної безпеки та оборони, повідомив речник уряду Пьотр Мюллер у вівторок увечері на своїй сторінці у Twitter.
Premier @MorawieckiM zwołał w trybie pilnym Komitet Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego i spraw Obronnych.— Piotr Müller (@PiotrMuller) November 15, 2022
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"Через кризову ситуацію прем’єр-міністр Матеуш Моравецький, погодившись із президентом Анджеєм Дудою, призначив зустріч у Бюро національної безпеки; Я закликаю не публікувати непідтверджену інформацію", – заявив журналістам речник уряду Пьотр Мюллер у вівторок увечері.
Як інформує кореспондент Radio ZET Маріуш Гершевскі, дві випадкові ракети впали в місті Пшеводув Люблінського воєводства, неподалік кордону з Україною. Вдарили по зерносушарках. Загинуло двоє людей. На місці працюють поліція, прокуратура та армія.
Nieoficjalnie: w miejscowości Przewodów w województwie lubelskim przy granicy z Ukrainą spadły dwie zabłąkane rakiety. Uderzyły w suszarnie zboża. Zginęły dwie osoby. Na miejscu jest policja, prokuratura i wojsko.— Mariusz Gierszewski (@MariuszGierszew) November 15, 2022