Польша решила пригласить международных экспертов к участию в расследовании взрыва на востоке страны, - премьер Польши

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"Мы должны быть готовы к информационным атакам, это оружие, которое Россия использует годами. Мы сейчас также работаем над тем, чтобы установить все причины, которые имели место, и все, что происходило во время этого инцидента с международными экспертами, которых мы также пригласили присоединиться к нам, и с нашими экспертами, которые уже несколько часов находятся на месте происшествия", — заявил Моравецкий.

Глава польского правительства добавил, что власти его страны приняли решение о повышении боеготовности отдельных родов войск Вооруженных сил Польши, "с особым акцентом на мониторинг воздушного пространства, и этот мониторинг воздушного пространства происходит и будет происходить в усиленном режиме вместе с нашими союзниками".

Напомним

Польские власти после вчерашнего инцидента решили повысить боеготовность некоторых воинских частей страны.