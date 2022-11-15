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Польща вирішила запросити міжнародних експертів до участі в розслідуванні вибуху на сході країни, — прем'єр Польщі

Польща вирішила запросити міжнародних експертів до участі в розслідуванні вибуху на сході країни, — прем'єр Польщі

Київ • УНН

 • 282057 перегляди

КИЇВ. 16 листопада. УНН. Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький на брифінгу заявив, що Польща вирішила запросити міжнародних експертів до участі в розслідуванні вибуху на сході країни.

Про це повідомляє УНН з посиланням на брифінг прем'єра.

Цитата

"Ми повинні бути готові до інформаційних атак, це зброя, яку Росія використовує роками. Ми зараз також працюємо над тим, щоб встановити всі причини, які мали місце, і все, що відбувалося під час цього інциденту з міжнародними експертами, яких ми також запросили приєднатися до нас, і з нашими експертами, які вже кілька годин перебувають на місці події", — заявив Моравецький.

Глава польського уряду додав, що влада його країни ухвалила рішення про підвищення боєготовності окремих родів військ Збройних сил Польщі, "з особливим акцентом на моніторинг повітряного простору, і цей моніторинг повітряного простору відбувається і буде відбуватися в посиленому режимі разом з нашими союзниками".

Нагадаємо

Польська влада після вчорашнього інциденту вирішила підвищити боєготовність деяких військових частин країни.

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