Польща вирішила запросити міжнародних експертів до участі в розслідуванні вибуху на сході країни, — прем'єр Польщі
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький на брифінгу заявив, що Польща вирішила запросити міжнародних експертів до участі в розслідуванні вибуху на сході країни.
Про це повідомляє УНН з посиланням на брифінг прем'єра.
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"Ми повинні бути готові до інформаційних атак, це зброя, яку Росія використовує роками. Ми зараз також працюємо над тим, щоб встановити всі причини, які мали місце, і все, що відбувалося під час цього інциденту з міжнародними експертами, яких ми також запросили приєднатися до нас, і з нашими експертами, які вже кілька годин перебувають на місці події", — заявив Моравецький.
Глава польського уряду додав, що влада його країни ухвалила рішення про підвищення боєготовності окремих родів військ Збройних сил Польщі, "з особливим акцентом на моніторинг повітряного простору, і цей моніторинг повітряного простору відбувається і буде відбуватися в посиленому режимі разом з нашими союзниками".
Нагадаємо
Польська влада після вчорашнього інциденту вирішила підвищити боєготовність деяких військових частин країни.