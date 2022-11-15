Польща вирішила запросити міжнародних експертів до участі в розслідуванні вибуху на сході країни, — прем'єр Польщі

Цитата

"Ми повинні бути готові до інформаційних атак, це зброя, яку Росія використовує роками. Ми зараз також працюємо над тим, щоб встановити всі причини, які мали місце, і все, що відбувалося під час цього інциденту з міжнародними експертами, яких ми також запросили приєднатися до нас, і з нашими експертами, які вже кілька годин перебувають на місці події", — заявив Моравецький.

Глава польського уряду додав, що влада його країни ухвалила рішення про підвищення боєготовності окремих родів військ Збройних сил Польщі, "з особливим акцентом на моніторинг повітряного простору, і цей моніторинг повітряного простору відбувається і буде відбуватися в посиленому режимі разом з нашими союзниками".

Нагадаємо

Польська влада після вчорашнього інциденту вирішила підвищити боєготовність деяких військових частин країни.