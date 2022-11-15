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Польща вирішила підвищити боєготовність деяких військових частин

Польща вирішила підвищити боєготовність деяких військових частин

Київ • УНН

 • 378918 перегляди

КИЇВ. 15 листопада. УНН. Польська влада після сьогоднішнього інциденту вирішила підвищити боєготовність деяких військових частин, заявив прес-секретар уряду Пьотр Мюллер після термінового засідання Ради безпеки і оборони країни.

Про це повідомляє УНН з посиланням на TVP.Info.

Цитата

«Сьогодні стався вибух, який призвів до загибелі двох людей, на місці працюють служби. Процедури виконані, ухвалене рішення про підвищення боєготовності підрозділів на місцях в нашій країні», — заявив Мюллер.

Деталі

Прес-секретар уряду додав, що польський уряд вивчає наявність підстав для запуску процедур, передбачених статтею 4 договору НАТО.

Саме запуск цієї статті, повідомив керівник BBN на вечірній конференції, наразі розглядає польська влада. «Ми перебуваємо в контакті з нашими союзниками і очікуємо переговорів з американською стороною», – наголосив голова Бюро національної безпеки Польщі Яцек Сєвєра.

Довідка

Стаття 4 договору НАТО стосується випадків, коли держава-член відчуває загрозу з боку іншої країни або терористичної організації. Потім 30 держав-членів розпочинають офіційні консультації на прохання члена, якому щось загрожує.

Нагадаємо

Дві російські ракети впали в місті Пшеводув Люблінського воєводства, неподалік кордону з Україною. Загинуло двоє людей. На місці працюють поліція, прокуратура та армія.

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