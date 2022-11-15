Польща вирішила підвищити боєготовність деяких військових частин

Цитата

«Сьогодні стався вибух, який призвів до загибелі двох людей, на місці працюють служби. Процедури виконані, ухвалене рішення про підвищення боєготовності підрозділів на місцях в нашій країні», — заявив Мюллер.

Деталі

Прес-секретар уряду додав, що польський уряд вивчає наявність підстав для запуску процедур, передбачених статтею 4 договору НАТО.

Саме запуск цієї статті, повідомив керівник BBN на вечірній конференції, наразі розглядає польська влада. «Ми перебуваємо в контакті з нашими союзниками і очікуємо переговорів з американською стороною», – наголосив голова Бюро національної безпеки Польщі Яцек Сєвєра.

Довідка

Стаття 4 договору НАТО стосується випадків, коли держава-член відчуває загрозу з боку іншої країни або терористичної організації. Потім 30 держав-членів розпочинають офіційні консультації на прохання члена, якому щось загрожує.

Нагадаємо

Дві російські ракети впали в місті Пшеводув Люблінського воєводства, неподалік кордону з Україною. Загинуло двоє людей. На місці працюють поліція, прокуратура та армія.