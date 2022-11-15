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Польша решила повысить боеготовность некоторых воинских частей

Киев • УНН

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КИЕВ. 15 ноября. УНН. Польские власти после сегодняшнего инцидента решили повысить боеготовность некоторых воинских частей, заявил пресс-секретарь правительства Петр Мюллер после срочного заседания Совбеза и обороны страны.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на TVP.Info.

Цитата

«Сегодня произошел взрыв, приведший к гибели двух человек, на месте работающих службы. Процедуры выполнены, принято решение о повышении боеготовности подразделений на местах в нашей стране», — заявил Мюллер.

Детали

Пресс-секретарь правительства добавил, что польское правительство изучает основания для запуска процедур, предусмотренных статьей 4 договора НАТО.

Именно запуск этой статьи, сообщил руководитель BBN на вечерней конференции, сейчас рассматривают польские власти. «Мы находимся в контакте с нашими союзниками и ожидаем переговоров с американской стороной», – подчеркнул председатель Бюро национальной безопасности Польши Яцек Севера.

Справка

Статья 4 Договора НАТО касается случаев, когда государство-член испытывает угрозу со стороны другой страны или террористической организации. Затем 30 государств-членов приступают к официальным консультациям по просьбе члена, которому что-то грозит.

Напомним

Две российские ракеты упали в городе Пшеводув Люблинского воеводства, недалеко от границы с Украиной. Погибли два человека. На месте работают полиция, прокуратура и армия.

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