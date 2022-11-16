Резников о падении ракет в Польше: Украина хотела бы видеть результаты расследования на Рамштайне

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"Польша, а также наши соседи – Словакия, Венгрия, Румыния, Молдова – наши друзья. Мы поддерживаем тщательное расследование вчерашнего трагического инцидента нашими польскими партнерами и будем рады его результатам на сегодняшней встрече "Рамштайн". Украина является щитом ЕС и мы должны вместе защищаться от террористического государства", – написал Резников.

Напомним

Корреспондент Radio ZET Мариуш Гершевский сообщил, что две ракеты упали в городе Пшеводув Люблинского воеводства, недалеко от границы с Украиной – погибли два человека.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий срочно созвал Комитет Совета министров по делам национальной безопасности и обороны.

Польша решила пригласить международных экспертов к участию в расследовании взрыва на востоке страны.