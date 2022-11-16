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"Рамштайн – 7": Украина получит современные танки от США, Нидерландов и Чехии

Киев • УНН

 • 533456 просмотра

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Соединенные Штаты, Нидерланды и Чехия работают вместе над тем, чтобы передать Украине новые современные танки. Об этом на заседании Консультативной группы по безопасности Украины на авиабазе Рамштайн заявил министр обороны США Ллойд Остин, передает УНН.

Цитата

"Мы понимаем, что семь стран либо уже передали обещанное оборудование, либо пообещали выделить, и сейчас оно в процессе доставки. В то время США, Нидерланды и Чехия работают вместе для того, чтобы передать украинцам современные танки. Также следующий пакет оборонной помощи обсуждается в США", – сказал министр.

Детали

Глава Минобороны США отметил, что мир видит успехи украинской армии и должен поддерживать Украину в дальнейшем.

В частности, планируется внедрение индустриальной программы от имени Украины, с привлечением наработок контактной группы. Также предполагается увеличение поддержки Украины и обучение украинских военных, а также предоставление дополнительного оборонного оборудования.

“ВСУ с помощью нашей поддержки сейчас имеют возможность защищать свою территорию. Мы видим, каких успехов они достигают, поэтому должны помочь и поддержать такой кураж", - заявил глава Пентагона.

Дополнение

Сегодня в виртуальном формате проходит седьмая встреча министров обороны Контактной группы по обороне Украины под названием "Рамштайн".

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что Украина поддерживает тщательное расследование падения ракет на территории Польши и хотела бы видеть его результаты на седьмой встрече министров обороны Контактной группы по обороне Украины (Рамштайн).

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