"Рамштайн-7": сьогодні збереться контактна групи з питань оборони України

Деталі

Міністр оборони України Олексій Резніков у Twitter зазначив напередодні, що засідання відбудеться 16 листопада.

Доповнення

Напередодні міністр оборони Олексій Резніков зазначав, що Україна потребує додаткової підтримки партнерів.

З його слів, нам потрібно посилити українську протиповітряну та протиракетну оборону:



Збільшити кількість IRIS-T та NASAMS.



Отримати HAWK і Crotale в достатній кількості.



Прийняти та виконати рішення по SAMP-Т.



Отримати розвідувальні та бойові БПЛА + захист від безпілотників.



Як зауважив міністр, наші бійці захищають фронт, але потрібна додаткова підтримка. Нам потрібно:



Збільшити кількість артилерії;



Забезпечити стабільне постачання боєприпасів;



Сформувати та ввести боєздатні резерви.



Довідково

Контактна група з питань оборони України (UCG) була сформована після російського вторгнення в Україну. Станом на 15 червня 2022 року до неї входили міністри оборони понад 50 країн. Її очолює міністр оборони США Ллойд Остін.