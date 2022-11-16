"Рамштайн-7": сьогодні збереться контактна групи з питань оборони України
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Очільник Пентагону Ллойд Остін проведе сьому зустріч міністрів оборони Контактної групи з питань оборони України, або, як його називають, засідання у форматі "Рамштайн", у віртуальному форматі, анонсували раніше у Пентагоні, пише УНН.
Деталі
Міністр оборони України Олексій Резніков у Twitter зазначив напередодні, що засідання відбудеться 16 листопада.
Доповнення
Напередодні міністр оборони Олексій Резніков зазначав, що Україна потребує додаткової підтримки партнерів.
З його слів, нам потрібно посилити українську протиповітряну та протиракетну оборону:
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- Збільшити кількість IRIS-T та NASAMS.
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- Отримати HAWK і Crotale в достатній кількості.
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- Прийняти та виконати рішення по SAMP-Т.
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- Отримати розвідувальні та бойові БПЛА + захист від безпілотників.
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Як зауважив міністр, наші бійці захищають фронт, але потрібна додаткова підтримка. Нам потрібно:
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- Збільшити кількість артилерії;
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- Забезпечити стабільне постачання боєприпасів;
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- Сформувати та ввести боєздатні резерви.
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Довідково
Контактна група з питань оборони України (UCG) була сформована після російського вторгнення в Україну. Станом на 15 червня 2022 року до неї входили міністри оборони понад 50 країн. Її очолює міністр оборони США Ллойд Остін.