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"Рамштайн-7": сьогодні збереться контактна групи з питань оборони України

"Рамштайн-7": сьогодні збереться контактна групи з питань оборони України

Київ • УНН

 • 520972 перегляди

КИЇВ. 16 листопада. УНН. Очільник Пентагону Ллойд Остін проведе сьому зустріч міністрів оборони Контактної групи з питань оборони України, або, як його називають, засідання у форматі "Рамштайн", у віртуальному форматі, анонсували раніше у Пентагоні, пише УНН.

Деталі

Міністр оборони України Олексій Резніков у Twitter зазначив напередодні, що засідання відбудеться 16 листопада.

Доповнення

Напередодні міністр оборони Олексій Резніков зазначав, що Україна потребує додаткової підтримки партнерів.

З його слів, нам потрібно посилити українську протиповітряну та протиракетну оборону:

  • Збільшити кількість IRIS-T та NASAMS.
  • Отримати HAWK і Crotale в достатній кількості.
  • Прийняти та виконати рішення по SAMP-Т.
  • Отримати розвідувальні та бойові БПЛА + захист від безпілотників.

Як зауважив міністр, наші бійці захищають фронт, але потрібна додаткова підтримка. Нам потрібно:

  • Збільшити кількість артилерії;
  • Забезпечити стабільне постачання боєприпасів;
  • Сформувати та ввести боєздатні резерви.

Довідково

Контактна група з питань оборони України (UCG) була сформована після російського вторгнення в Україну. Станом на 15 червня 2022 року до неї входили міністри оборони понад 50 країн. Її очолює міністр оборони США Ллойд Остін.

Українські Національні Новини

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