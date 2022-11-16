"Рамштайн-7": сегодня соберется контактная группа по вопросам обороны Украины

Детали

Министр обороны Украины Алексей Резников в Twitter отметил, что заседание состоится 16 ноября.

Дополнение

Накануне министр обороны Алексей Резников отмечал, что Украина нуждается в дополнительной поддержке партнеров.

По его словам, нам нужно усилить украинскую противовоздушную и противоракетную оборону:



Увеличить количество IRIS-T и NASAMS.



Получить HAWK и Crotale в достаточном количестве.



Принять и выполнить решение по SAMP-Т.



Получить разведывательные и боевые БПЛА + защита от беспилотников.



Как заметил министр, наши бойцы защищают фронт, но требуется дополнительная поддержка. Нам нужно:



Увеличить количество артиллерии;



Обеспечить стабильную поставку боеприпасов;



Сформировать и ввести боеспособные резервы.



Справочно

Контактная группа по обороне Украины (UCG) была сформирована после российского вторжения в Украину. По состоянию на 15 июня 2022 г. в нее входили министры обороны более 50 стран. Ее возглавляет министр обороны США Ллойд Остин.