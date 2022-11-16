"Рамштайн-7": сегодня соберется контактная группа по вопросам обороны Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Глава Пентагона Ллойд Остин проведет седьмую встречу министров обороны Контактной группы по вопросам обороны Украины, или, как его называют, заседание в формате "Рамштайн", в виртуальном формате, анонсировали ранее в Пентагоне, пишет УНН.
Детали
Министр обороны Украины Алексей Резников в Twitter отметил, что заседание состоится 16 ноября.
Дополнение
Накануне министр обороны Алексей Резников отмечал, что Украина нуждается в дополнительной поддержке партнеров.
По его словам, нам нужно усилить украинскую противовоздушную и противоракетную оборону:
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- Увеличить количество IRIS-T и NASAMS.
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- Получить HAWK и Crotale в достаточном количестве.
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- Принять и выполнить решение по SAMP-Т.
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- Получить разведывательные и боевые БПЛА + защита от беспилотников.
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Как заметил министр, наши бойцы защищают фронт, но требуется дополнительная поддержка. Нам нужно:
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- Увеличить количество артиллерии;
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- Обеспечить стабильную поставку боеприпасов;
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- Сформировать и ввести боеспособные резервы.
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Справочно
Контактная группа по обороне Украины (UCG) была сформирована после российского вторжения в Украину. По состоянию на 15 июня 2022 г. в нее входили министры обороны более 50 стран. Ее возглавляет министр обороны США Ллойд Остин.