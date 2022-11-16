Глава Пентагону: США та їхні союзники у зимовий час зміцнюватимуть оборону України

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Остін зазначив, що «російські бомбардування критично важливої ​​української інфраструктури лише посилюють рішучість України та рішучість Контактної групи підтримувати Україну».

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"Ми бачимо, як Україні вдалося захистити себе в битві за битвою - у Києві, Харкові, а тепер і в Херсоні", - сказав Остін.

При цьому він наголосив, що Херсон був єдиним обласним центром, який Росії вдалося тимчасово окупувати.

За словами Остіна, «драматичні сцени визволення Херсона українськими військами ще більше надихнули міжнародне співтовариство. Ні пряма агресія, ні фіктивні спроби анексії не можуть зламати рішучість українського народу жити у вільній та суверенній країні».

Глава Пентагону пообіцяв колегам з НАТО та українським військовим, що Контактна група продовжуватиме активно допомагати Україні у зміцненні оборони та «зберігатиме набраний темп усю зиму, щоб Україна могла продовжувати закріплювати свої перемоги та перехоплювати ініціативу на полі бою».

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