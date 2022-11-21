Объем военной помощи Украине от США превысил 20 млрд долларов – Пентагон

Цитата

"По состоянию на сегодняшний день мы предоставили Украине более 20 млрд долларов военной помощи. И мы уже говорили об этом, и говорим сейчас: мы продолжим поддерживать Украину столько, сколько нужно", – сказал Остин.

Детали

Глава Пентагона отметил, что США будут помогать Украине, пока она не вернет свои территории, которые сейчас находятся под российской оккупацией. По словам Остина, оружие, которое предоставляют США, оказывает значительное влияние на успехи украинской армии в войне.

Напомним

По информации CNN, с наступлением зимы в Соединенных Штатах начали сообщать о дефиците некоторых боеприпасов и высокоточных систем вооружения, которые ранее передавали Украине для борьбы с российской агрессией.

Во время заседания Контактной группы по обороне Украины (Рамштайн-7) Ллойд Остин заявил, что США и их союзники в зимнее время будут укреплять оборону Украины.