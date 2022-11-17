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У США закінчується зброя та боєприпаси для України – CNN

У США закінчується зброя та боєприпаси для України – CNN

Київ • УНН

 • 416632 перегляди

КИЇВ. 17 листопада. УНН. У міру настання першої повноцінної зими в період війни росії проти України, у Сполучених Штатах повідомляють про дефіцит деяких боєприпасів та високоточних систем озброєння, які раніше передавали Києву для боротьби з російською агресією, пише УНН з посиланням на CNN.

Цитата

"Навантаження на запаси озброєнь і здатність промислової бази США задовольняти попит є однією з ключових проблем, з якими стикається адміністрація Байдена, оскільки США продовжують відправляти в Україну зброю на мільярди доларів для підтримки її боротьби з росією”, – зазначає видання.

Деталі

Так, один із чиновників заявив, що запаси певних систем зменшуються в арсеналах США. На даний момент існує "обмежена кількість" надлишкових запасів, які США можуть надіслати.

За словами джерел, найбільше занепокоєння серед систем озброєнь, якими США задовольняють попит України, є 155-мм артилерійські боєприпаси та переносні зенітні ракети Stinger.

Деякі джерела також висловили стурбованість виробництвом додаткових систем озброєнь, включаючи протирадіолокаційні ракети HARMs, ракети класу "земля-земля" GMLRS та переносні протитанкові ракети Javelin, незважаючи на те, що США перейшли до нарощування виробництва цих та інших систем.

“Вперше через два десятиліття ... США не беруть безпосередньої участі у конфлікті. Не маючи необхідності виробляти зброю та боєприпаси для війни, США не виробили достатньо матеріальних засобів, необхідних для підтримки тривалого конфлікту високої інтенсивності”, – пише видання.

У той же час, у Пентагоні стверджують, що ця криза не впливає на боєздатність США, оскільки зброя, що поставляється Україні не йде з того арсеналу, який США зберігає для власних потреб.

“Але серйозність проблеми є джерелом дебатів у Міністерстві оборони, хоча США не зможуть надавати Україні високотехнологічне озброєння настільки довго, оцінка того, чи "вичерпуються" запаси США – суб'єктивна”, – сказав один високопоставлений представник Міноборони.

Ще кілька чиновників наголосили, що США ніколи не ставлять під загрозу свою боєздатність, і кожне постачання оцінюється з погляду її впливу на стратегічні резерви та військові плани Сполучених Штатів.

Офіційні особи зазначають, що і міністр оборони Ллойд Остін, і голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі уважно стежать за рівнем американських запасів.

Джерела вважають, що однією з причин занепокоєння низьким рівнем запасів є те, що промислова база США не встигає задовольняти попит досить швидко. Крім того, європейські союзники не можуть достатньо задовольнити запити українських військових через необхідність підтримувати постачання власних сил.

"Стає все важче і важче. Ми думали, що ця війна закінчиться через кілька днів, але тепер вона може тривати роками. У той час, коли глобальні ланцюги поставок руйнуються, Заходу буде дуже важко задовольнити потреби на такому високому рівні", – заявив член комітету з розвідки Палати представників Майк Квіглі.

Додамо

Під час засідання Контактної групи з оборони України ("Рамштайн-7"), глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що США та їхні союзники у зимовий час зміцнюватимуть оборону України.

За даними ізраїльського видання Haaretz, після прохання США, Ізраїль придбав "стратегічне обладнання" для України на мільйони доларів.

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