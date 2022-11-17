После просьбы США: Израиль приобрел "стратегическое оборудование" для Украины – СМИ

Детали

По данным источников издания, высокопоставленные чиновники страны согласились на “разовую акцию” помощи для Украины, после просьбы президента США Джо Байдена. Однако решение о том, продолжать ли такую помощь, как требует Вашингтон, примет уже следующее правительство.

Отмечается, что оборудование будет передано через страну НАТО, откуда идут поставки оружия Украине.

Haaretz пишет, что в последние месяцы Иерусалим согласился разрешить странам НАТО, таким как Великобритания, передавать Украине системы вооружения, включающие оптико-электронное оборудование и системы управления огнем, производимые израильскими компаниями.

Добавим

Президент Владимир Зеленский заявил о сдвигах в украинско-израильских отношениях за последнее время. Он отметил, что удалось вернуть контакт с нынешним премьер-министром Беньямином Нетаньяху.

Кроме того, Bloomberg сообщил, что после нескольких месяцев нежелания поставлять оружие Украине, Израиль смягчает свое сопротивление оказанию военной помощи, потому что растущая поддержка Ираном российского вторжения превращается в угрозу безопасности Израиля.

Среди причин, почему Израиль не хотел активно участвовать в поставках оружия, указывались опасения, что враждебность Москвы может иметь прямые последствия для безопасности на Ближнем Востоке и для русских евреев. Израиль регулярно наносит удары Сирии в районах, где россия контролирует воздушное пространство, чтобы помешать Ирану поставлять туда свои марионетки.