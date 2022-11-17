После просьбы США: Израиль приобрел "стратегическое оборудование" для Украины – СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. После просьбы США, Израиль приобрел "стратегическое оборудование" для Украины на миллионы долларов. Об этом сообщает израильское издание Haaretz, передает УНН.
Детали
По данным источников издания, высокопоставленные чиновники страны согласились на “разовую акцию” помощи для Украины, после просьбы президента США Джо Байдена. Однако решение о том, продолжать ли такую помощь, как требует Вашингтон, примет уже следующее правительство.
Отмечается, что оборудование будет передано через страну НАТО, откуда идут поставки оружия Украине.
Haaretz пишет, что в последние месяцы Иерусалим согласился разрешить странам НАТО, таким как Великобритания, передавать Украине системы вооружения, включающие оптико-электронное оборудование и системы управления огнем, производимые израильскими компаниями.
Добавим
Президент Владимир Зеленский заявил о сдвигах в украинско-израильских отношениях за последнее время. Он отметил, что удалось вернуть контакт с нынешним премьер-министром Беньямином Нетаньяху.
Кроме того, Bloomberg сообщил, что после нескольких месяцев нежелания поставлять оружие Украине, Израиль смягчает свое сопротивление оказанию военной помощи, потому что растущая поддержка Ираном российского вторжения превращается в угрозу безопасности Израиля.
Среди причин, почему Израиль не хотел активно участвовать в поставках оружия, указывались опасения, что враждебность Москвы может иметь прямые последствия для безопасности на Ближнем Востоке и для русских евреев. Израиль регулярно наносит удары Сирии в районах, где россия контролирует воздушное пространство, чтобы помешать Ирану поставлять туда свои марионетки.