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Після прохання США: Ізраїль придбав "стратегічне обладнання" для України – ЗМІ

Після прохання США: Ізраїль придбав "стратегічне обладнання" для України – ЗМІ

Київ • УНН

 • 331762 перегляди

КИЇВ. 17 листопада. УНН. Після прохання США Ізраїль придбав "стратегічне обладнання" для України на мільйони доларів. Про це повідомляє ізраїльське видання Haaretz, передає УНН.

Деталі

За даними джерел видання, високопосадовці країни погодилися на “разову акцію” допомоги для України, після прохання президента США Джо Байдена. Однак рішення про те, чи продовжувати таку допомогу, як вимагає Вашингтон, прийме наступний уряд.

Зазначається, що обладнання буде передано через країну НАТО, звідки йдуть постачання зброї Україні.

Haaretz пише, що в останні місяці Єрусалим погодився дозволити країнам НАТО, таким як Велика Британія, передавати Україні системи озброєння, які включають оптико-електронне обладнання та системи управління вогнем, які виробляють ізраїльські компанії.

Додамо

Президент Володимир Зеленський заявив про зрушення в українсько-ізраїльських відносинах останнім часом. Він зазначив, що вдалося повернути контакт із нинішнім прем'єр-міністром Беньяміном Нетаньягу.

Крім того, Bloomberg повідомив, що після кількох місяців небажання постачати зброю Україні, Ізраїль пом'якшує свій опір наданню військової допомоги, тому що зростаюча підтримка Іраном російського вторгнення перетворюється на загрозу безпеці Ізраїлю.

Серед причин, чому Ізраїль не хотів брати активну участь у постачанні зброї, вказувалися побоювання, що ворожість Москви може мати прямі наслідки для безпеки на Близькому Сході та для російських євреїв. Ізраїль регулярно завдає ударів Сирії в районах, де росія контролює повітряний простір, щоб завадити Ірану постачати туди свої маріонетки.

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