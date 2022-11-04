Ізраїль може розпочати постачання зброї в Україну - Bloomberg

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Поворотний момент настав наприкінці минулого місяця, коли міністру оборони Ізраїлю Бенні Ганцу зателефонував український колега Олексій Рєзніков. Ізраїль зобов'язався допомогти Україні розробити систему раннього попередження, аналогічну тій, яка попереджає ізраїльтян про наближення обстрілу з сектора Газа.

Ганц також погодився оцінити потреби України в засобах протиповітряної оборони.

Ще однією новою подією стало те, що Ізраїль почав ділитися своїми розвідданими, заявив 26 жовтня президент України Володимир Зеленський, вітаючи «позитивну» тенденцію.

Цитата

"Ця зброя, якій ми повинні бути готові протистояти - ми єдина країна у світі, яка знає, як це зробити, - сказав Йоссі Купервассер, колишній високопосадовець ізраїльської військової розвідки. - Україна може стати випробувальним полігоном для наших контрзаходів".

Хоча колишній прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу готовий повернутися до влади після перемоги на виборах 1 листопада, ізраїльський уряд на чолі з ним не матиме пріоритетів у сфері безпеки від нинішньої адміністрації, які значно відрізняються, сказав Купервассер.

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Доповнення

Серед причин, чому Ізраїль не хотів брати активнішу участь у постачаннях зброї, вказувалися побоювання, що ворожість Москви може мати прямі наслідки для безпеки на Близькому Сході та для російських євреїв. Ізраїль регулярно завдає ударів Сирії в районах, де росія контролює повітряний простір, щоб перешкодити Ірану постачати туди свої маріонетки.

За оцінками, в росії проживає близько мільйона євреїв, безпека яких також викликає занепокоєння, особливо у зв'язку з тим, що відносини між росією та Ізраїлем перебувають у найгіршому стані за останні роки.

У липні російська влада підняла тривогу в Ізраїлі, коли звернулися до московського суду з проханням ліквідувати місцеві відділення Єврейського агентства "Сохнут".