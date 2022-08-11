Єврейське агентство "Сохнут" розглядає вихід з росії в роботу онлайн

ukru
Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
1 квітня, 18:40 • 39669 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 86592 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 125620 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 177034 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
1 квітня, 10:23 • 173974 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
1 квітня, 10:07 • 172327 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
1 квітня, 09:22 • 149092 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

1 квітня, 08:59 • 115805 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

Ексклюзив
1 квітня, 07:46 • 108914 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

1 квітня, 05:30 • 310904 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
3 м/с
95 %
746 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Військові знову можуть придбати квитки зі спецрезерву Укрзалізниці в Армія+

1 квітня, 15:34 • 39953 перегляди

У вбиральні одного з навчальних закладів Києва виявили відеокамеру: соцмережі розділилися в думках

1 квітня, 15:47 • 27043 перегляди

Окупанти завдали десятки ударів по Дніпропетровщині: серед постраждалих 14-річний хлопчик

1 квітня, 16:13 • 35587 перегляди

Forbes оголосив рейтинг найбагатших людей світу у 2025 році: Ілон Маск очолив список, обігнавши Марка Цукерберга

1 квітня, 16:16 • 26173 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 46211 перегляди
Публікації

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 185465 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 310904 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 571598 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 515111 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 715477 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Володимир Зеленський

Дональд Трамп

Анналена Бербок

Ілон Маск

Андрій Сибіга

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Німеччина

Київ

Франція

Реклама
УНН Lite

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 46211 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 93037 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 120606 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 143615 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 157119 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

Безпілотний літальний апарат

IRIS-T

Зенітна установка Gepard

Фокс Ньюс

Єврейське агентство "Сохнут" розглядає вихід з росії в роботу онлайн

Єврейське агентство "Сохнут" розглядає вихід з росії в роботу онлайн

Київ • УНН

 • 128367 перегляди

КИЇВ. 11 серпня. УНН. Єврейське агентство для Ізраїлю «Сохнут» розглядає можливість повної відмови від фізичної присутності в росії, працюючи у віддаленому режимі. Про це повідомила місцева газета The Jerusalem Post з посиланням на високопоставлене джерело, інформує УНН.

Цитата

«Керівники Єврейського агентства офіційно припинять свою фізичну діяльність і присутність у росії. Єврейське агентство буде виконувати всю свою роботу з репатріації з Ізраїлю - онлайн або через телефон», - цитує видання свого співрозмовника.

Деталі

У середу в єрусалимській штаб-квартирі агентства обговорювалися плани щодо перенесення всіх операцій з росії до Ізраїлю, попри досягнутий прогрес у врегулюванні напруженості між москвою і Тель-Авівом.

Окрім того, Агентство, як вказано, змінить модель роботи на ту, якої дотримуються благодійні фонди. «Співробітники не займатимуться жодною фізичною діяльністю в росії після їхнього «виходу» з росії, але фінансуватимуть місцеві заходи або надсилати з Ізраїлю педагогів для тимчасової роботи і підтримки життя єврейської громади», - підсумував він.

Довідка

Міжнародна організація «Єврейська агенція для Ізраїлю «Сохнут» займається забезпеченням зв'язків між євреями всього світу, а також питаннями репатріації. Агентство утворено у 1929 році. Представництва «Сохнута» діють на території російської федерації з 1989 року. Агентство має приблизно 200 співробітників у росії та трьох штатних ізраїльських шлухімів (емісарів).

Доповнення

21 липня 2022 року представники Міністерство юстиції росії звернулися до Басманського суду із вимогою припинити на російській території діяльність Єврейського агентства. Керівники російського відомства попросили суд ліквідувати в рф Єврейське агентство «Сохнут» з питань репатріації до Ізраїлю. Розгляд питання призначено на 28 липня цього року.

Очільник урядур Ізраїлю Яір Лапід доручив МЗС країни підготувати низку політичних заходів проти росії, які будуть застосовані в разі ліквідації нею російського відділення Єврейського агентства «Сохнут», некомерційної організації, яка сприяє імміграції до Ізраїлю.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Bitcoin
$84,969.20
Золото
$3,153.14
Tesla
$268.93
Brent
$74.43
S&P 500
$5,597.74
Газ TTF
$42.45
Ethereum
$1,889.42