Єврейське агентство "Сохнут" розглядає вихід з росії в роботу онлайн

Цитата

«Керівники Єврейського агентства офіційно припинять свою фізичну діяльність і присутність у росії. Єврейське агентство буде виконувати всю свою роботу з репатріації з Ізраїлю - онлайн або через телефон», - цитує видання свого співрозмовника.

Деталі

У середу в єрусалимській штаб-квартирі агентства обговорювалися плани щодо перенесення всіх операцій з росії до Ізраїлю, попри досягнутий прогрес у врегулюванні напруженості між москвою і Тель-Авівом.

Окрім того, Агентство, як вказано, змінить модель роботи на ту, якої дотримуються благодійні фонди. «Співробітники не займатимуться жодною фізичною діяльністю в росії після їхнього «виходу» з росії, але фінансуватимуть місцеві заходи або надсилати з Ізраїлю педагогів для тимчасової роботи і підтримки життя єврейської громади», - підсумував він.

Довідка

Міжнародна організація «Єврейська агенція для Ізраїлю «Сохнут» займається забезпеченням зв'язків між євреями всього світу, а також питаннями репатріації. Агентство утворено у 1929 році. Представництва «Сохнута» діють на території російської федерації з 1989 року. Агентство має приблизно 200 співробітників у росії та трьох штатних ізраїльських шлухімів (емісарів).

Доповнення

21 липня 2022 року представники Міністерство юстиції росії звернулися до Басманського суду із вимогою припинити на російській території діяльність Єврейського агентства. Керівники російського відомства попросили суд ліквідувати в рф Єврейське агентство «Сохнут» з питань репатріації до Ізраїлю. Розгляд питання призначено на 28 липня цього року.

Очільник урядур Ізраїлю Яір Лапід доручив МЗС країни підготувати низку політичних заходів проти росії, які будуть застосовані в разі ліквідації нею російського відділення Єврейського агентства «Сохнут», некомерційної організації, яка сприяє імміграції до Ізраїлю.