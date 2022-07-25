В Ізраїлі пригрозили санкціями росії на випадок закриття єврейського агентства "Сохнут" - ЗМІ

ukru
Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
18:40 • 34729 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 80838 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 120887 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 172383 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
1 квітня, 10:23 • 169775 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
1 квітня, 10:07 • 169896 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
1 квітня, 09:22 • 147422 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

1 квітня, 08:59 • 115308 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

Ексклюзив
1 квітня, 07:46 • 108523 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

1 квітня, 05:30 • 307814 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
2.7 м/с
93 %
745 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Корнієнко про вибори: потрібно, як мінімум, пів року після закінчення воєнного стану

1 квітня, 14:01 • 78998 перегляди

Генштаб: майже третина боїв - на Покровському напрямку, ворог активний на Сіверському напрямку

1 квітня, 14:01 • 67240 перегляди

Через погодні умови та близькі вибухи: у Харкові замінили прапор на найвищому флагштоку

1 квітня, 15:15 • 40535 перегляди

Військові знову можуть придбати квитки зі спецрезерву Укрзалізниці в Армія+

1 квітня, 15:34 • 32429 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 36853 перегляди
Публікації

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 182005 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 307814 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 569125 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 513019 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 713689 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Володимир Зеленський

Дональд Трамп

Анналена Бербок

Ілон Маск

Андрій Сибіга

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Німеччина

Київ

Франція

Реклама
УНН Lite

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 36853 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 92127 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 119772 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 142786 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 156337 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

Безпілотний літальний апарат

IRIS-T

Зенітна установка Gepard

Фокс Ньюс

В Ізраїлі пригрозили санкціями росії на випадок закриття єврейського агентства "Сохнут" - ЗМІ

В Ізраїлі пригрозили санкціями росії на випадок закриття єврейського агентства "Сохнут" - ЗМІ

Київ • УНН

 • 204329 перегляди

КИЇВ. 25 липня. УНН. Очільник урядур Ізраїлю Яір Лапід доручив МЗС країни підготувати низку політичних заходів проти росії, які будуть застосовані в разі ліквідації нею російського відділення Єврейського агентства «Сохнут», некомерційної організації, яка сприяє імміграції до Ізраїлю. Про це повідомляє Israel Hayome, інформує УНН.

Цитата

"Прем'єр-міністр Яїр Лапід доручив Міністерству закордонних справ підготувати низку політичних заходів проти росії, які будуть застосовані в разі ліквідації нею російського відділення Єврейського агентства, некомерційної організації, яка сприяє імміграції до Ізраїлю", - йдеться у повідомленні.

Деталі

Як зазначається, наразі в москві не назвали причин для закриття офісів агентства, проте офіційні особи заявили, що це, можливо, пов’язано з позицією Ізраїлю щодо агресивної війни росії проти Україну.

За попередніми даними, ізраїльська делегація, яка мала полетіти до Москви 23 липня, щоб спробувати переконати російську владу припинити свої дії проти Єврейського агентства, не вилетіла, як планувалося, оскільки рф ще не підтвердила їх візи.

Колишній посол Ізраїлю в москві Цві Маген заявив, що влада країни знає кілька способів, як чинити тиск на росію.

Цитата

«Ізраїль може змінити свою де-факто нейтральну позицію щодо війни в Україні. Звичайно, це може мати негативні наслідки з російської сторони, але це варіант. Крім того, Ізраїль може приєднатися до санкцій Заходу щодо росії, частиною яких він наразі не є», - наголосив він.

Своєю чергою, Лапід, як вказано, заявляв, що можливе закриття «Сохнута» в рф серйозно вплинуло б на російсько-ізраїльські відносини. За його словами, велика єврейська громада, яка мешкає на території рф, важлива і торкається в ході всіх дипломатичних контактів з адміністрацією в москві.

«Закриття офісів Єврейського агентства стало б серйозною подією, яка вплине на відносини», - додав Лапід.

Довідка

Міжнародна організація «Єврейська агенція для Ізраїлю «Сохнут» займається забезпеченням зв'язків між євреями всього світу, а також питаннями репатріації. Агентство утворено у 1929 році. Представництва «Сохнута» діють на території російської федерації з 1989 року.

Доповнення 

21 липня 2022 року представники Міністерство юстиції росії звернулися до Басманського суду із вимогою припинити на російській території діяльність Єврейського агентства. Керівники російського відомства попросили суд ліквідувати в рф Єврейське агентство «Сохнут» з питань репатріації до Ізраїлю. Розгляд питання призначено на 28 липня цього року.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Bitcoin
$85,098.20
Золото
$3,144.90
Tesla
$268.93
Brent
$74.42
S&P 500
$5,597.74
Газ TTF
$42.45
Ethereum
$1,911.90