В Ізраїлі пригрозили санкціями росії на випадок закриття єврейського агентства "Сохнут" - ЗМІ

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"Прем'єр-міністр Яїр Лапід доручив Міністерству закордонних справ підготувати низку політичних заходів проти росії, які будуть застосовані в разі ліквідації нею російського відділення Єврейського агентства, некомерційної організації, яка сприяє імміграції до Ізраїлю", - йдеться у повідомленні.

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Як зазначається, наразі в москві не назвали причин для закриття офісів агентства, проте офіційні особи заявили, що це, можливо, пов’язано з позицією Ізраїлю щодо агресивної війни росії проти Україну.

За попередніми даними, ізраїльська делегація, яка мала полетіти до Москви 23 липня, щоб спробувати переконати російську владу припинити свої дії проти Єврейського агентства, не вилетіла, як планувалося, оскільки рф ще не підтвердила їх візи.

Колишній посол Ізраїлю в москві Цві Маген заявив, що влада країни знає кілька способів, як чинити тиск на росію.



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«Ізраїль може змінити свою де-факто нейтральну позицію щодо війни в Україні. Звичайно, це може мати негативні наслідки з російської сторони, але це варіант. Крім того, Ізраїль може приєднатися до санкцій Заходу щодо росії, частиною яких він наразі не є», - наголосив він.

Своєю чергою, Лапід, як вказано, заявляв, що можливе закриття «Сохнута» в рф серйозно вплинуло б на російсько-ізраїльські відносини. За його словами, велика єврейська громада, яка мешкає на території рф, важлива і торкається в ході всіх дипломатичних контактів з адміністрацією в москві.

«Закриття офісів Єврейського агентства стало б серйозною подією, яка вплине на відносини», - додав Лапід.

Довідка



Міжнародна організація «Єврейська агенція для Ізраїлю «Сохнут» займається забезпеченням зв'язків між євреями всього світу, а також питаннями репатріації. Агентство утворено у 1929 році. Представництва «Сохнута» діють на території російської федерації з 1989 року.

Доповнення

21 липня 2022 року представники Міністерство юстиції росії звернулися до Басманського суду із вимогою припинити на російській території діяльність Єврейського агентства. Керівники російського відомства попросили суд ліквідувати в рф Єврейське агентство «Сохнут» з питань репатріації до Ізраїлю. Розгляд питання призначено на 28 липня цього року.