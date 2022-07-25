В Израиле пригрозили санкциями россии на случай закрытия еврейского агентства "Сохнут" - СМИ

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"Премьер-министр Яир Лапид поручил Министерству иностранных дел подготовить ряд политических мер против россии, которые будут применены в случае ликвидации ею российского отделения Еврейского агентства, некоммерческой организации, способствующей иммиграции в Израиль", - говорится в сообщении.

Детали

Как отмечается, в настоящее время в москве не назвали причин для закрытия офисов агентства, однако официальные лица заявили, что это, возможно, связано с позицией Израиля относительно агрессивной войны россии против Украины.

По предварительным данным, израильская делегация, которая должна была полететь в москву 23 июля, чтобы попытаться убедить российские власти прекратить свои действия против Еврейского агентства, не вылетела, как планировалось, поскольку россия еще не подтвердила их визы.

Бывший посол Израиля в москве Цви Маген заявил, что власти страны знают несколько способов, как оказывать давление на россию.



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«Израиль может изменить свою де-факто нейтральную позицию по поводу войны в Украине. Конечно, это может иметь отрицательные последствия с российской стороны, но это вариант. Кроме того, Израиль может присоединиться к санкциям Запада в отношении россии, частью которых он пока не является», - подчеркнул он.

В свою очередь, Лапид, как сообщается, заявлял, что возможное закрытие «Сохнута» в рф серьезно повлияло бы на российско-израильские отношения. По его словам, крупная еврейская община, проживающая на территории россии, важна и затрагивается в ходе всех дипломатических контактов с администрацией в москве.

«Закрытие офисов Еврейского агентства стало бы серьезным событием, которое повлияет на отношения», – добавил Лапид.

Справка



Международная организация «Еврейское агентство для Израиля «Сохнут» занимается обеспечением связей между евреями всего мира, а также вопросами репатриации. Агентство создано в 1929 году. Представительства «Сохнута» действуют на территории российской федерации с 1989 года.

Дополнение

21 июля 2022 г. представители Министерства юстиции россии обратились в Басманский суд с требованием прекратить на российской территории деятельность Еврейского агентства. Руководители российского ведомства попросили суд ликвидировать в россии Еврейское агентство «Сохнут» по вопросам репатриации в Израиль. Рассмотрение вопроса назначено на 28 июля этого года.