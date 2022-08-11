Еврейское агентство "Сохнут" рассматривает выход из россии в работу онлайн

Цитата

«Руководители Еврейского агентства официально прекратят свою физическую деятельность и присутствие в россии. Еврейское агентство будет выполнять всю свою работу по репатриации из Израиля – онлайн или через телефон», – цитирует издание своего собеседника.

Детали

В среду в иерусалимской штаб-квартире агентства обсуждались планы по перенесению всех операций по россии в Израиль, несмотря на достигнутый прогресс в урегулировании напряженности между москвой и Тель-Авивом.

Кроме того, Агентство изменит модель работы на ту, которой соблюдаются благотворительные фонды. «Сотрудники не будут заниматься никакой физической деятельностью в россии после их «выхода» из россии, но будут финансировать местные мероприятия или присылать из Израиля педагогов для временной работы и поддержания жизни еврейской громады», – подытожил он.

Справка

Международная организация «Еврейское агентство для Израиля «Сохнут» занимается обеспечением связей между евреями всего мира, а также вопросами репатриации. Агентство создано в 1929 году. Представительства «Сохнута» действуют на территории российской федерации с 1989 года. Агентство имеет около 200 сотрудников в россии и трех штатных израильских шлухимов (эмиссаров).

Дополнение

21 июля 2022 г. представители Министерства юстиции россии обратились в Басманский суд с требованием прекратить на российской территории деятельность Еврейского агентства. Руководители российского ведомства попросили суд ликвидировать в РФ Еврейское агентство «Сохнут» по вопросам репатриации в Израиль. Рассмотрение вопроса назначено на 28 июля этого года.

Глава правительства Израиля Яир Лапид поручил МИД страны подготовить ряд политических мер против россии, которые будут применены в случае ликвидации ею российского отделения Еврейского агентства «Сохнут», некоммерческой организации, способствующей иммиграции в Израиля.