Израиль может начать поставку оружия в Украину - Bloomberg

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Поворотный момент наступил в конце прошлого месяца, когда министру обороны Израиля Бенни Ганцу позвонил по телефону украинский коллега Алексей Резников. Израиль обязался помочь Украине разработать систему раннего предупреждения, аналогичную той, которая предупреждает израильтян о приближающемся обстреле из сектора Газа.

Ганц также согласился оценить потребности Украины в средствах противовоздушной обороны.

Еще одним новым событием стало то, что Израиль начал делиться своими разведданными, заявил 26 октября президент Украины Владимир Зеленский, приветствуя «положительную» тенденцию.

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"Это оружие, которому мы должны быть готовы противостоять - мы единственная страна в мире, которая знает, как это сделать, - сказал Йосси Купервассер, бывший высокопоставленный чиновник израильской военной разведки. - Украина может стать испытательным полигоном для наших контрмер".

Хотя бывший премьер-министр Биньямин Нетаньяху готов вернуться к власти после победы на выборах 1 ноября, израильское правительство во главе с ним не будет иметь приоритетов в сфере безопасности от нынешней администрации, которые значительно отличаются, сказал Купервассер.

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Дополнение

Среди причин, почему Израиль не хотел активно участвовать в поставках оружия, указывались опасения, что враждебность Москвы может иметь прямые последствия для безопасности на Ближнем Востоке и для российских евреев. Израиль регулярно наносит удары в Сирии в районах, где россия контролирует воздушное пространство, чтобы помешать Ирану поставлять туда свои марионетки.

По оценкам, в россии проживает около миллиона евреев, безопасность которых также вызывает беспокойство, особенно в связи с тем, что отношения между россией и Израилем находятся в самом худшем состоянии за последние годы.

В июле российские власти подняли тревогу в Израиле, когда обратились в московский суд с просьбой ликвидировать местные отделения Еврейского агентства "Сохнут".