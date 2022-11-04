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Израиль может начать поставку оружия в Украину - Bloomberg

Израиль может начать поставку оружия в Украину - Bloomberg

Киев • УНН

 • 314735 просмотра

КИЕВ. 4 ноября. УНН. После нескольких месяцев нежелания поставлять оружие Украине, Израиль смягчает свое сопротивление оказанию военной помощи, потому что растущая поддержка Ираном российского вторжения превращается в угрозу безопасности Израиля. Об этом пишет Bloomberg, передает УНН.

Раньше

Поворотный момент наступил в конце прошлого месяца, когда министру обороны Израиля Бенни Ганцу позвонил по телефону украинский коллега Алексей Резников. Израиль обязался помочь Украине разработать систему раннего предупреждения, аналогичную той, которая предупреждает израильтян о приближающемся обстреле из сектора Газа.

Ганц также согласился оценить потребности Украины в средствах противовоздушной обороны.

Еще одним новым событием стало то, что Израиль начал делиться своими разведданными, заявил 26 октября президент Украины Владимир Зеленский, приветствуя «положительную» тенденцию.

Цитата

"Это оружие, которому мы должны быть готовы противостоять - мы единственная страна в мире, которая знает, как это сделать, - сказал Йосси Купервассер, бывший высокопоставленный чиновник израильской военной разведки. - Украина может стать испытательным полигоном для наших контрмер".

Хотя бывший премьер-министр Биньямин Нетаньяху готов вернуться к власти после победы на выборах 1 ноября, израильское правительство во главе с ним не будет иметь приоритетов в сфере безопасности от нынешней администрации, которые значительно отличаются, сказал Купервассер.

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Дополнение

Среди причин, почему Израиль не хотел активно участвовать в поставках оружия, указывались опасения, что враждебность Москвы может иметь прямые последствия для безопасности на Ближнем Востоке и для российских евреев. Израиль регулярно наносит удары в Сирии в районах, где россия контролирует воздушное пространство, чтобы помешать Ирану поставлять туда свои марионетки.

По оценкам, в россии проживает около миллиона евреев, безопасность которых также вызывает беспокойство, особенно в связи с тем, что отношения между россией и Израилем находятся в самом худшем состоянии за последние годы.

В июле российские власти подняли тревогу в Израиле, когда обратились в московский суд с просьбой ликвидировать местные отделения Еврейского агентства "Сохнут".

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