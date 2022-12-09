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Байден объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи

Байден объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи

Киев • УНН

 • 1189229 просмотра

КИЕВ. 9 декабря. УНН. Президент США Джо Байден объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи в размере 275 миллионов долларов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Белый дом.

Цитата

«В соответствии с полномочиями, предоставленными мне как Президенту Конституцией и законами Соединенных Штатов Америки, включая раздел 621 Закона об иностранной помощи 1961 года, делегирую Государственному секретарю полномочия в соответствии с разделом 506(а) распорядиться о выделении до 275 миллионов долларов на предметы обороны и услуги Министерства обороны, а также на военное образование и обучение, чтобы оказать помощь Украине и принять необходимые решения», - говориться в сообщении.

Дополнение

Ранее сообщалось, что США намерены направить Украине новый пакет военной помощи на сумму 275 миллионов долларов, предусматривающий новые возможности для борьбы с беспилотниками и усиления противовоздушной обороны.

Законодатели США согласились предоставить Украине не менее 800 миллионов долларов дополнительной помощи в области безопасности в следующем году, согласно законопроекту об оборонной политике на сумму 858 миллиардов долларов.

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